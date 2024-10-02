Сегодня 2 октября: какой праздник и день в истории

2 октября — Всемирный день трезвости и борьбы с алкоголизмом. В этот день 1187 года армия Салах ад-Дина захватила Иерусалим. В 1906 году родился писатель Иван Багряный. В 1939-м во время захвата нацистами Польши капитулировала военно-морская база Хель, гарнизон которой дольше всего сопротивлялся захватчикам. В 1990-м в Украине началась студенческая «Революция на граните».

Праздники и памятные даты 2 октября

2 октября в мире — Всемирный день трезвости и борьбы с алкоголизмом, Международный день ненасилия.

Также отмечают: День уролога, Международный день социального педагога, Всемирный день воздушного шарика, Всемирный день фермерских животных.

2 октября в истории

2 октября 1187 года мусульманская армия во главе с Салах ад-Дином (Саладином) захватила Иерусалим. Этому предшествовала смерть короля Иерусалима от проказы, последующая борьба за власть и ряд военных поражений крестоносцев. А оборону Иерусалима возглавлял совсем не его король, а относительно простой рыцарь. События осады Иерусалима стали основой сюжета фильма Ридли Скотта «Царство небесное», однако в сюжете есть значительное количество расхождений с исторической реальностью.

Вторжение войска Салах ад-Дина на земли Иерусалимского королевства пришлось как раз на трудный политический период в государстве крестоносцев. В 1885 году от проказы скончался король Балдуин IV. У него не было детей, поэтому при жизни он провозгласил наследником семилетнего племянника Балдуина V – сына сестры Сибиллы. Но мальчик был очень болезненным и скончался в 1886 году. После этого наследников-мужчин не осталось, и выбор стал между двумя сестрами Балдуина V – Сибиллой и Изабеллой. Сибилла была старше, однако в вопросе ее коронации возникла существенная проблема. Муж потенциальной королевы Ги де Лузиньян был в свое время в столь плохих отношениях с Балдуином IV, что тот даже придумывал способы как аннулировать брак сестры. Так что, умирая, король заставил баронов поклясться, что Лузиньян не займет иерусалимский трон. Однако после смерти Балдуина V мнения первых лиц королевства разделились: часть поддерживала коронацию Сибиллы и Ги де Лузиньяна, другая – Изабеллы и ее мужа Онфруа IV де Торона. В конце концов, короновали Сибиллу и Ги. Но период фактического безвластия и выяснения отношений негативно повлиял на ситуацию в сфере безопасности в королевстве.

Пока крестоносцы делили власть, их давний противник мусульманский султан Салах ад-Дин расширял подконтрольные территории. В 1170-х – начале 1180-х он захватил сирийские города Дамаск и Алеппо и вплотную приблизился к границам Иерусалимского королевства. Бои (весьма успешные) с войском султана вел еще Балдуин IV. А во время короткого правления Балдуина V регент юного короля заключил с султаном непродолжительное перемирие. Но смена власти у крестоносцев изменила и договоренности. В 1187 году прямо во время совещания баронов в Акре относительно нового крестового похода к ним поступило известие, что войска Салах ад-Дина осадили город Тиверию. Король Ги де Лузиньян принял решение отправиться на помощь, и крестоносцы выступили в поход почти без подготовки. Сражение произошло вблизи горы Рога Хаттина – на подступах к Тиверии 4 июля 1187 года. 20-тысячная армия крестоносцев остановилась тут после тяжелого перехода через пустыню, не в силах до заката добраться к Тивериадскому озеру. Ночью их окружила конница Салах ад-Дина. Утром нападающие подожгли сухую траву вокруг крестоносцев и засыпали их градом стрел. В дыму воины даже не понимали, где враг. Бой завершился разгромом крестоносцев. Сам Ги де Лузиньян попал в плен в Салах ад-Дина.

Среди рыцарей-крестоносцев, участвовавших в битве при Хаттине, совсем незначительное количество выжило и осталось свободными. Среди них был Балиан II Ибелин (Балиан д’Ибелин). В свое время он женился на вдове короля Иерусалима Амальрика I – Марии Комнин. Так что приходился отчимом одной из двух претенденток на престол королевства – Изабелле. Балиан еще с несколькими рыцарями вырвался с поля боя и смог бежать в город Тир (сейчас это Сур в Ливане). Однако надолго это его не спасло – войско Салах ад-Дина быстро продвигалось по территории Иерусалимского королевства. Поэтому в какой-то момент Тир оказался отрезанным от Иерусалима, и Балиану пришлось лично обращаться к султану, чтобы тот разрешил ему проехать через занятые мусульманами территории, чтобы вывезти из столицы свою жену и детей. По преданию, в этот момент Балиан поклялся Салах ад-Дину покинуть Иерусалим на следующий же день и никогда не поднимать оружия против султана. На этих условиях султан разрешил Балиану и небольшой группе рыцарей проезд.

Однако, когда они прибыли в Иерусалим, местные умоляли остаться и помочь в обороне. А патриарх Ираклий даже лично освободил Балиана от присяги Салах ад-Дину. В результате этот рыцарь возглавил оборону Иерусалима. Хотя она выглядела безнадежной с самого начала. Ведь крестоносцев в городе было меньше двух десятков. Балиан посвятил в рыцари еще несколько десятков горожан. При этом всем королева Сибилла была в городе, но, судя по свидетельствам современников, активного участия в подготовке к обороне не принимала. Войска Салах ад-Дина достигли стен Иерусалима 20 сентября 1187 года. После этого началась осада, город частично разрушили. После серии боев Балиан провел переговоры с султаном, договорившись о сдаче мирным путем. Салах ад-Дин согласился выпустить из города людей за выкуп. На уплату указанной суммы каждому дали 50 дней. Те, кто не успел найти деньги, становились рабами. 2 октября Балиан передал Салах ад-Дину ключи от башни Давида. Жена и дети рыцаря, а также королева Сибилла покинули город, сам Балиан уехал вместе с патриархом Ираклием во главе последней колонны жителей Иерусалима, которые нашли деньги на выкуп – это произошло около 20 ноября.

Фактически Иерусалимское королевство с падением столицы ликвидировали. Это вызвало резкую реакцию в Европе, результатом которой стал Третий крестовый поход. В нем приняли участие сразу четверо европейских монархов: английский король Ричард I Львиное Сердце, французский король Филипп II Август, немецкий император Фридрих I Барбаросса (который и погиб в этом походе) и австрийский герцог Леопольд V.

2 октября 1906 года родился украинский писатель Иван Багряный (настоящее имя Иван Лозовягин). Он входил в оппозиционное литературное объединение «МАРС» («Мастерская революционного слова») и постоянно имел проблемы с советским руководством. Подробнее.

2 октября 1939 года капитулировала польская военно-морская база Хель. Ее гарнизон сопротивлялся нацистскому нашествию с 9 сентября. Подробнее.

2 октября 1990 года в Украине началась «Революция на граните». Подробнее.

Церковный праздник

2 октября чтят память священномученика Киприана, мученицы Иустины и мученика Феоктиста. Их казнили в Никомедии в 304 году. Киприан был язычником, родом из Антиохии. Он получил хорошее образование и стал жрецом, в Антиохии почитался язычниками как главный жрец. В том же городе жила христианка Иустина. Она сохраняла целомудрие и проводила время в посте и молитве. Когда Иустина отказала парню, который хотел на ней жениться, он пошел к Киприану, чтобы тот с помощью волшебства привлек к нему девушку. Однако Киприан ничего не смог поделать. Все его заклинания она побеждала молитвой. Тогда Киприан понял силу Христа и, наконец, пришел к местному епископу Анфиму и отдал на сожжение все свои книги. А на следующий день принял крещение. Через семь дней его поставили чтецом, на 20-й день – иподиаконом и так далее. В конце концов бывший жрец стал епископом. Он обратил большое количество язычников к Христу. Иустина же ушла в монастырь, где ее избрали в игуменьи. Во время гонения на христиан при императоре Диоклетиане епископа Киприана и игуменью Иустину схватили и привезли в Никомедию, где после свирепых мучений им отрубили головы. Воин Феоктист, видя невинные страдания святых, объявил себя христианином и был казнен вместе с ними.

Народные приметы

Если 2 октября пошел дождь, то через неделю жди заморозков.

Если погода хорошая – осень будет теплой и длинной.

Если в лесу много грибов, то предстоящее лето будет дождливым.

Что нельзя делать 2 октября

Не рекомендуется переезжать на новое место и отправляться в дальний путь.

Нельзя пускать в дом чужих и принимать подарки от незнакомцев.

Нельзя брать с собой большую сумму денег, потому что их можно потерять.