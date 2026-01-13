Сегодня 13 января 2026: какой праздник и день в истории

13 января 1129 года Папа Римский Гонорий II признал Орден тамплиеров. В 1842-м хирург Уильям Брайдон стал известен как единственный человек, выживший во время отступления британских войск из Кабула. В 1919-м родилась знаменитый кардиолог Любовь Малая, создавшая Институт терапии в Харькове. В 1936-м завершился Варшавский процесс над деятелями ОУН. В 1953-м в СССР началось так называемое «Дело врачей». В 2010-м Апелляционный суд Киева признал политическое руководство СССР виновным в организации Голодомора.

Праздники и памятные даты 13 января

13 января в мире – Всемирный день борьбы с депрессией и День общественного радиовещания.

Второй вторник января – это День поэзии на работе. В этом году он совпал с Днем поэтического перерыва, который призывает людей изучать или создавать поэзию.

Также сегодня: День стикера (или День наклейки), День резиновой утки, День десерта «Персиковая Мельба», День «Сделай свои мечты реальностью».

13 января в истории

13 января 1129 года (некоторые источники указывают на 1128 год) Папа Римский Гонорий II признал Орден тамплиеров. В этот день он предоставил ордену папскую санкцию, объявив его армией Божьей. К тому времени тамплиеры действовали уже десять лет. Орден основали через два десятилетия после завершения Первого крестового похода — в 1119-м. Целью была защита христианских паломников, отправлявшихся в опасное путешествие в Святую Землю.

Хотя в историю эти монахи-рыцари вошли именно как тамплиеры, изначально название было другим, а именно – Орден бедных рыцарей Храма Соломона. Слово «тамплиеры» происходит от латинского «Templum» – «Храм». Ведь резиденцией ордена стала захваченная христианами мусульманская святыня на Храмовой горе – Купол Скалы. Она располагалась (и сейчас остается) на месте, где раньше был Второй Иерусалимский храм (отсюда название «рыцари Храма Соломона»). Во времена крестоносцев и Иерусалимского королевства это культовое сооружение называли Храм Господень или просто Храм (т.е. Templum).

Сразу после основания ордена его поддержал король Балдуин II Иерусалимский. Некоторое время тамплиеров было всего десять. Требования к этим монахам-рыцарям были суровыми: они давали обеты бедности, послушания и целомудрия, кроме того, должны были быть благородного происхождения. Несмотря на столь строгие ограничения, постепенно престиж ордена рос, а с ним увеличивалось и число членов. Сформировалась четкая иерархия: кроме рыцарей, появились сержанты, капелланы, прислужники. Руководителем структуры в каждой стране был магистр, а главой всего ордена – Великий Магистр. Росло не только количество тамплиеров, но и их состояние. В сущности, орден работал как банк. У тамплиеров было безопасно хранить деньги, потому что в христианском мире мало кто рискнул бы прогневить Бога, ограбив их. Армия Божья выдавала кредиты под залог (часто именно таким образом люди добывали средства на недешевое паломничество в Иерусалим), а также осуществляла ряд других финансовых операций, получив на это официальное разрешение Папы Римского. Со временем именно значительное состояние «бедных рыцарей Храма Соломона» привело к краху ордена. Пополнить казну за счет тамплиеров пожелал король Франции Филипп IV Красивый – и, конечно, придумал для этого очень уважительные причины.

13 января 1842 года к воротам города Джелалабад в Афганистане подъехал военный хирург Уильям Брайдон – единственный человек, оставшийся от 16-тысячного английского отряда, который отступал из Кабула. Подробнее.

13 января 1919 года родилась врач-кардиолог Любовь Малая. Подробнее.

13 января 1936 года завершился так называемый Варшавский процесс. Перед судом предстали члены Организации украинских националистов. Подробнее.

13 января 1953 года в СССР стартовал «финальный виток» сталинских репрессий — началось «Дело врачей». Подробнее.

13 января 1989 года впервые проявился один из самых известных компьютерных вирусов мира «Friday the 13th» («Пятница, 13-е»). Подробнее.

13 января 1992 года Республика Кипр признала независимость Украины.

13 января 2010 года Апелляционный суд Киева признал политическое руководство СССР виновным в организации Голодомора 1932-1933 годов как геноцида украинского народа. Обвиняемыми по делу были Сталин, Молотов, Каганович, Постышев, Косиор, Чубарь и Хатаевич. Всех их признали виновными, однако, разумеется, закрыли дело из-за смерти подсудимых.

Церковный праздник 13 января

13 января чтят память мучеников Ермила и Стратоника. Подробнее.

Народные приметы

Сильная метель 13 января – к богатому урожаю орехов.

Ясное звездное небо сулит в этом году много грибов и ягод.

Если 13 января оттепель, то лето будет дождливым.

Что нельзя делать 13 января

Нельзя ругать и бить кошек и собак.

Нельзя венчаться и играть свадьбу.