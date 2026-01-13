Сьогодні 13 січня 2026: яке свято та день в історії

13 січня 1129 року Папа Римський Гонорій II визнав Орден тамплієрів. У 1842 році хірург Вільям Брайдон прославився як єдина людина, яка вижила під час відступу британських військ з Кабула. У 1919-му народилася знаменита кардіологиня Любов Мала, яка створила Інститут терапії в Харкові. У 1936-му завершився Варшавський процес над діячами ОУН. У 1953-му в СРСР почалася так звана “Справа лікарів”. У 2010-му Апеляційний суд Києва визнав політичне керівництво СРСР винним в організації Голодомору.

Свята та пам’ятні дати 13 січня

13 січня у світі – Всесвітній день боротьби з депресією та День суспільного радіомовлення.

Другий вівторок січня – це День поезії на роботі. Цього року він зійшовся з Днем поетичної перерви, який закликає людей вивчати або створювати поезію.

Також сьогодні: День стікера (або День наліпки), День гумової качки, День десерту “Персикова Мельба”, День “Зроби свої мрії реальністю”.

13 січня в історії

13 січня 1129 року (деякі джерела вказують на 1128-й) Папа Римський Гонорій II визнав Орден тамплієрів. Цього дня він надав ордену папську санкцію, оголосивши його Божою армією. На той час тамплієри діяли вже десять років. Орден заснували через два десятиліття після завершення Першого хрестового походу – у 1119-му. Метою був захист християнських паломників, які вирушали в небезпечну подорож до Святої Землі.

Хоча в історію ці ченці-лицарі увійшли саме як тамплієри, спочатку назва була іншою, а саме – Орден бідних лицарів Храму Соломона. Слово “тамплієри” походить від латинського “Templum” – “Храм”. Адже резиденцією ордену стала захоплена християнами мусульманська святиня на Храмовій горі – Баня Скелі. Вона розташовувалась (і зараз залишається) на місці, де раніше був Другий Єрусалимський храм (звідси назва “лицарі Храму Соломона”). За часів хрестоносців та Єрусалимського королівства цю культову споруду називали Храм Господній або просто Храм (тобто Templum).

Відразу після заснування ордену його підтримав король Балдуїн II Єрусалимський. Деякий час тамплієрів було лише десять. Вимоги до цих ченців-лицарів були суворими: вони давали обітниці бідності, послуху та цнотливості, крім того, мали бути шляхетного походження. Попри такі суворі обмеження, поступово престиж ордену зростав, а з ним збільшувалася й кількість членів. Сформувалася чітка ієрархія: окрім лицарів, з’явилися сержанти, капелани, прислужники. Керівником структури кожної країни був магістр, а главою всього ордену – Великий Магістр. Зростала не лише кількість тамплієрів, але і їхня заможність. По суті, орден працював як банк. У тамплієрів було безпечно зберігати гроші, тому що в християнському світі мало хто ризикнув би прогнівити Бога, пограбувавши їх. Армія Божа видавала кредити під заставу (часто саме таким чином люди винаходили кошти на недешеве паломництво до Єрусалиму), а також здійснювала низку інших фінансових операцій, отримавши на це офіційний дозвіл Папи Римського. Згодом саме значні статки “бідних лицарів Храму Соломона” спричинили крах ордена. Поповнити скарбницю коштом тамплієрів забажав король Франції Філіп IV Красивий – і, звісно, ​​вигадав для цього дуже поважні причини.

13 січня 1842 року до воріт міста Джелалабад в Афганістані під’їхав військовий хірург Вільям Брайдон – єдина людина, яка залишилася від 16-тисячного англійського загону, що відступав із Кабула. Докладніше.

13 січня 1919 року народилася лікарка-кардіологиня Любов Мала. Докладніше.

13 січня 1936 року завершився так званий Варшавський процес. Перед судом постали члени Організації українських націоналістів. Докладніше.

13 січня 1953 року в СРСР стартував “фінальний виток” сталінських репресій – почалася “Справа лікарів”. Докладніше.

13 січня 1989 року вперше проявився один із найвідоміших комп’ютерних вірусів світу “Friday the 13th” (“П’ятниця, 13-те”). Докладніше.

13 січня 1992 року Республіка Кіпр визнала незалежність України.

13 січня 2010 року Апеляційний суд Києва визнав політичне керівництво СРСР винним в організації Голодомору 1932-1933 років як геноциду українського народу. Обвинуваченими у справі були Сталін, Молотов, Каганович, Постишев, Косіор, Чубар та Хатаєвич. Усіх їх визнали винними, однак, зрозуміло, закрили справу через смерть підсудних.

Церковне свято 13 січня

13 січня вшановують пам’ять мучеників Єрмила та Стратоніка. Докладніше.

Народні прикмети

Сильна хуртовина 13 січня – до багатого врожаю горіхів.

Ясне зоряне небо обіцяє в цьому році багато грибів і ягід.

Якщо 13 січня відлига, то літо буде дощовим.

Що не можна робити 13 січня

Не можна лаяти та бити кішок та собак.

Не можна вінчатися та грати весілля.