На Венецианском кинофестивале показали фильм о детях Харькова, живших в метро
Российская художница и писательница Екатерина Марголис, живущая в Венеции, рассказала о фильме «Фотофобия», посвященном харьковским детям, который показали на Венецианском фестивале.
По словам Марголис, на нее произвела большое впечатление лента «Фотофобия», рассказывающая об ежедневных буднях двоих 12-летних харьковских подростков, которых война заставила жить в метро.
«Это история знакомства, дружбы и любви 12-летних подростков. Вообще, это хроника жизни харьковчан в метро», — отметила Екатерина Марголис.
Фильм сняли в 2022 году словацкие режиссеры Иван Остроховский и Павел Пекарчик. Они задокументировали, как люди весной жили в вагонах подземки, укрываясь от войны под землей. Спали на матрасах в вагонах, готовили окрошку на турникетах.
А двое подростков все время хотели выйти на поверхность, к солнцу, но этого делать нельзя, потому что вне метро – война и опасность.
«И дети начинают ходить по заброшенным путям метро. И это такая метафора, как два совсем юных человека идут по рельсам, где раньше ходили нормальные поезда, была нормальная жизнь…Цивилизация, которая сломана, и им, видимо, заново это все придется проходить – не по их выбору», — отметила художник.
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- • Дата публикации материала: 7 сентября 2023 в 23:42;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Российская художница и писательница Екатерина Марголис, живущая в Венеции, рассказала о фильме «Фотофобия», посвященном харьковским детям, который показали на Венецианском фестивале.".