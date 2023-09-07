На Венеціанському кінофестивалі показали фільм про дітей з метро Харкова

Російська художниця та письменниця Катерина Марголіс, яка живе у Венеції, розповіла про фільм «Фотофобія», присвячений харківським дітям, який показали на Венеціанському фестивалі.

За словами Марголіс, на неї справила велике враження стрічка «Фотофобія», яка розповідає про щоденні будні двох 12-річних харківських підлітків, яких війна змусила жити у метро.

«Це історія знайомства, дружби та кохання 12-річних підлітків. Загалом, це хроніка життя харків’ян у метро», – зазначила Катерина Марголіс.

Фільм зняли у 2022 році словацькі режисери Іван Остроховський та Павло Пекарчик. Вони задокументували, як люди навесні жили у вагонах підземки, ховаючись від війни під землею. Спали на матрацах у вагонах, готували окрошку на турнікетах.

А двоє підлітків увесь час хотіли вийти на поверхню, до сонця, але цього робити не можна, бо поза метро – війна та небезпека.

«І діти починають ходити покинутими шляхами метро. І це така метафора, як дві зовсім юні людини йдуть рейками, де раніше ходили нормальні поїзди, було нормальне життя… Цивілізація, яка зламана, і їм, мабуть, наново це все доведеться проходити – не за їхнім вибором», – зазначила художник.