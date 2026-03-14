Загинув чоловік, 11 постраждалих – Синєгубов про добу в регіоні

Події 08:50   14.03.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Загинув чоловік, 11 постраждалих – Синєгубов про добу в регіоні

Протягом доби ворог обстріляв 18 населених пунктів Харківської області, пише начальник ХОВА Олег Синєгубов. 

У сел. Солоницівка постраждав 12-річний хлопчик; у м. Дергачі постраждали 42-річна жінка і 9-річний хлопчик; у с. Нова Олександрівка Великобурлуцької громади загинув 50-річний чоловік, постраждали жінки 44, 53, 59 років та 72-річний чоловік; у с. Водяне Краснокутської громади постраждали чоловіки 50, 57, 38, 19 років”, – уточнив начальник ХОВА.

За добу по Харківщині вдарило таке озброєння:

  • ракета “Іскандер-М”;
  • РСЗВ;
  • три КАБи;
  • шість БпЛА типу “Герань-2”;
  • чотири БпЛА типу «Молния»;
  • два fpv-дрони;
  • 16 БпЛА (тип встановлюється).

Внаслідок обстрілів у Богодухівському районі пошкоджені приватні будинки та авто, в Ізюмському – окупанти атакували приватні домоволодіння.

“У Харківському районі пошкоджено автомобіль (м. Дергачі), приватний будинок, електромережі (с. Замірці), приватний будинок (с. Безруки), три приватні будинки (сел. Мала Данилівка), приватний будинок, залізничну інфраструктуру (сел. Слатине), шість приватних будинків, господарчу споруду, два автомобілі (сел. Солоницівка); у Чугуївському районі пошкоджено агрофірму (с. Базаліївка)“, – додав Синєгубов.

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
  • • Дата публікації матеріалу: 14 Березня 2026 в 08:50;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Протягом доби ворог обстріляв 18 населених пунктів Харківської області, пише начальник ХОВА Олег Синєгубов. ".