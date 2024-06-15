Окупанти продовжують атакувати в районі Вовчанська – Генштаб ЗСУ на 19:00

В районі Вовчанська наразі ворог намагається реалізувати три спроби щодо покращення власних позицій, три попередні атаки відбиті, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 19:00.

В районі Липців ворог застосував авіацію з території Бєлгородської області.

На Куп’янському напрямку окупанти додали активності в районах Петропавлівки та Греківки. Загальна кількість атак за сьогодні – дев’ять.