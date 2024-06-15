Окупанти продовжують атакувати в районі Вовчанська – Генштаб ЗСУ на 19:00
Фото: Генштаб ЗСУ
В районі Вовчанська наразі ворог намагається реалізувати три спроби щодо покращення власних позицій, три попередні атаки відбиті, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 19:00.
В районі Липців ворог застосував авіацію з території Бєлгородської області.
На Куп’янському напрямку окупанти додали активності в районах Петропавлівки та Греківки. Загальна кількість атак за сьогодні – дев’ять.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: авиация, атаки, вовчанськ, генштаб, ЗСУ, Купянское, липцы, направлення;
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Червня 2024 в 19:22;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "В районі Вовчанська наразі ворог намагається реалізувати три спроби щодо покращення власних позицій, три попередні атаки відбиті, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 19:00.".