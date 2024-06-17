Ракетні удари ЗС РФ у червні почастішали, цілять і по Харківщині – Коваленко

Військово-політичний оглядач групи “Інформаційний спротив” Олександр Коваленко в рамках спецпроєкту на Oboz.UA прокоментував, чи обрало командування ЗС РФ нову тактику ведення ракетних атак по Україні.

“У першій половині червня 2024 року російські окупаційні війська вже провели чотири ракетні атаки, що за своєю частотою значно відрізняється від показників минулих місяців”, – констатував Коваленко.

Відносно масовані атаки були 1, 7, 12 та 14 червня. Тобто пауза між ними була від двох до п’яти днів. Раніше навесні росіяни витримували від тижня до двох між серіями ударів. Найбільш застосовувані для ударів по Україні ракети – Х-101/555/55. Їх у червні використали 54 (46 збила ППО). Також територією країни прилетіло по десять “Іскандерів М” та “Калібрів” (перших не збили жодного, других – чотири). Крім того, використовували наступні ракети: Х-59/69 (збили три з шести); “Іскандер-К” (збили три з п’яти); “Кинджал” (збили одну з двох); чотири ракети невстановленого типу (збили одну з них). За той же період у нальотах на Україну взяли участь 225 “шахедів” (208 збили).

Наймасовішим був удар 1 червня (54 ракети та 47 “шахедів”). 7 червня росіяни застосували лише п’ять ракет.

“12 червня ракетна компонента складалася із шести засобів ураження різного типу й одного – невстановленого типу, що влучив по адміністративній будівлі та житловій забудові у Кривому Розі, і це спричинило численні жертви серед мирного населення. У ніч проти 14 червня було застосовано сумарно 14 ракетних засобів ураження та 17 дронів-камікадзе. Основним напрямком для удару була Хмельницька область – Старокостянтинів”, – підсумував статистику Коваленко.

За його даними, у червні найчастіше цілями для росіян ставали Дніпропетровська та Миколаївська області.

“А потім Харківська та Одеська. Причому це стосується як одиничних ударів, так і масованих/з обмеженим боєкомплектом”, – зазначив оглядач.

У разі ударів обмеженим боєкомплектом росіяни переважно прагнули вразити об’єкти енергетики та аеродроми.

“У тактиці завдання ударів з паузами в кілька днів теж немає нічого принципово нового, – вважає Коваленко. – У 2023 році (з кінця квітня) російські окупаційні війська реалізовували саме таку тактику – попередньо накопичивши ракети, а потім розтягнувши на кілька місяців регулярні удари кожні 2-3 дні, але в основному обмеженим боєкомплектом. Не виключено, що зараз ворог реалізує аналогічну тактику, але в умовах проблематичнішого накопичення ракет і при врахуванні спустошення складів із радянськими запасами“.

Військово-політичний оглядач дійшов висновку: “Росія не може повною мірою каталізувати терор проти України через обмеженість своїх виробничих та накопичувальних можливостей, що разюче відрізняються у 2024 році від періоду 2022-2023 років”.