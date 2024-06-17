Ракетные удары ВС РФ в июне участились, целятся и по Харьковщине — Коваленко

Военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко в рамках спецпроекта на Oboz.UA прокомментировал, избрало ли командование ВС РФ новую тактику ведения ракетных атак по Украине.

«В первой половине июня 2024 года российские оккупационные войска уже провели четыре ракетные атаки, что по своей частоте значительно отличается от показателей прошлых месяцев», — констатировал Коваленко.

Относительно массированные атаки были 1, 7, 12 и 14 июня. То есть пауза между ними была от двух до пяти дней. При этом ранее весной россияне выдерживали от недели до двух между сериями ударов. Наиболее применяемые для ударов по Украине ракеты – Х-101/555/55. Их в июне использовали 54 (46 сбила ПВО). Также по территории страны прилетело по десять «Искандеров М» и «Калибров» (первых не сбили ни одного, вторых — четыре). Кроме того, использовали следующие ракеты: Х-59/69 (сбили три из шести); «Искандер-К» (сбили три из пяти); «Кинжал» (сбили одну из двух); четыре ракеты неустановленного типа (сбили одну из них). За тот же период в налетах на Украину поучаствовали 225 «шахедов» (208 сбили).

Самым массовым был удар 1 июня (54 ракеты и 47 «шахедов»). 7 июня россияне применили только пять ракет.

«12 июня ракетная компонента состояла из шести средств поражения разного типа и одного – неустановленного типа, попавшего в административное здание и жилую застройку в Кривом Роге, и это повлекло много жертв среди мирного населения. В ночь на 14 июня было применено суммарно 14 ракетных средств поражения и 17 дронов-камикадзе. Основным направлением для удара была Хмельницкая область – Староконстантинов», — подытожил статистику Коваленко.

По его данным, в июне чаще всего целями для россиян становились Днепропетровская и Николаевская области.

«А следом — Харьковская и Одесская. Причем это касается как одиночных ударов, так и массированных/с ограниченным боекомплектом», — отметил обозреватель.

В случае ударов ограниченным боекомплектом россияне в основном стремились поразить объекты энергетики и аэродромы.

«В тактике нанесения ударов с паузами в несколько дней тоже нет ничего принципиально нового, — считает Коваленко. — В 2023 году (с конца апреля) российские оккупационные войска реализовывали именно такую тактику: предварительно накопив ракеты, затем растягивали на несколько месяцев регулярные удары каждые два-три дня, но в основном ограниченным боекомплектом. Не исключено, что сейчас врагом реализуется аналогичная тактика, но в условиях более проблематичного накопления ракет и опустошения складов с советскими запасами».

Военно-политический обозреватель пришел к выводу: «Россия не может в полной мере катализировать террор против Украины из-за ограниченности своих производственных и накопительных возможностей, разительно отличающихся в 2024 году от периода 2022-2023 годов».