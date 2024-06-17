Самолетики из пенопласта с Харьковщины вскрывают ПВО РФ на Белгородщине — ВСУ
Командир разведывательного взвода харьковской 92-й ОШБр, позывной Котя, в эфире нацмарафона рассказал о хитростях, которые используют защитники Украины при обороне Харьковщины.
«Сейчас мы применяем такую тактику: мы производим самолетики из пенопласта и пластиковых труб и запускаем за ленту границы, и пытаемся прощупать эти коридоры. По такому самолетику, стоимость которого не очень велика, отрабатывают установки ПВО. Таким образом мы обнаруживаем эти установки, а затем красиво уничтожаем. Так что все работает, занимаемся, изобретаем новые вещи и ставим новые задачи перед кац…й (российской — Ред.) ПВО», — сказал Котя.
Он отметил, что такой самодельный самолетик при удачных обстоятельствах может пролететь до 50 км. Помимо «охоты» на ненавистные харьковчанам С-300, с помощью нехитрой техники разведчики выявляют средства РСЗО врага и поезда, доставляющие оружие оккупантам.
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«Постоянно, круглосуточно, ведется реальная разведка, отчеты передаются в центры принятия решений стратегические. И поверьте мне, если что-то найдено, то оно поражено», — заверил командир взвода разведки.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: 92 ошбр, война, знищили, новости Харькова, пво, разведка, уничтожили, Харьковское направление;
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- • Дата публикации материала: 17 июня 2024 в 08:44;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Командир разведывательного взвода харьковской 92-й ОШБр, позывной Котя, в эфире нацмарафона рассказал о хитростях, которые используют защитники Украины при обороне Харьковщины".