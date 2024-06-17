Самолетики из пенопласта с Харьковщины вскрывают ПВО РФ на Белгородщине — ВСУ

Командир разведывательного взвода харьковской 92-й ОШБр, позывной Котя, в эфире нацмарафона рассказал о хитростях, которые используют защитники Украины при обороне Харьковщины.

«Сейчас мы применяем такую ​​тактику: мы производим самолетики из пенопласта и пластиковых труб и запускаем за ленту границы, и пытаемся прощупать эти коридоры. По такому самолетику, стоимость которого не очень велика, отрабатывают установки ПВО. Таким образом мы обнаруживаем эти установки, а затем красиво уничтожаем. Так что все работает, занимаемся, изобретаем новые вещи и ставим новые задачи перед кац…й (российской — Ред.) ПВО», — сказал Котя.

Он отметил, что такой самодельный самолетик при удачных обстоятельствах может пролететь до 50 км. Помимо «охоты» на ненавистные харьковчанам С-300, с помощью нехитрой техники разведчики выявляют средства РСЗО врага и поезда, доставляющие оружие оккупантам.

«Постоянно, круглосуточно, ведется реальная разведка, отчеты передаются в центры принятия решений стратегические. И поверьте мне, если что-то найдено, то оно поражено», — заверил командир взвода разведки.