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Самолетики из пенопласта с Харьковщины вскрывают ПВО РФ на Белгородщине — ВСУ

Происшествия 08:44   17.06.2024
Оксана Горун
Самолетики из пенопласта с Харьковщины вскрывают ПВО РФ на Белгородщине — ВСУ Скриншот

Командир разведывательного взвода харьковской 92-й ОШБр, позывной Котя, в эфире нацмарафона рассказал о хитростях, которые используют защитники Украины при обороне Харьковщины.

«Сейчас мы применяем такую ​​тактику: мы производим самолетики из пенопласта и пластиковых труб и запускаем за ленту границы, и пытаемся прощупать эти коридоры. По такому самолетику, стоимость которого не очень велика, отрабатывают установки ПВО. Таким образом мы обнаруживаем эти установки, а затем красиво уничтожаем. Так что все работает, занимаемся, изобретаем новые вещи и ставим новые задачи перед кац…й (российской — Ред.) ПВО», — сказал Котя.

Он отметил, что такой самодельный самолетик при удачных обстоятельствах может пролететь до 50 км. Помимо «охоты» на ненавистные харьковчанам С-300, с помощью нехитрой техники разведчики выявляют средства РСЗО врага и поезда, доставляющие оружие оккупантам.

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«Постоянно, круглосуточно, ведется реальная разведка, отчеты передаются в центры принятия решений стратегические. И поверьте мне, если что-то найдено, то оно поражено», — заверил командир взвода разведки.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 17 июня 2024 в 08:44;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Командир разведывательного взвода харьковской 92-й ОШБр, позывной Котя, в эфире нацмарафона рассказал о хитростях, которые используют защитники Украины при обороне Харьковщины".