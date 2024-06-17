Літачки з пінопласту з Харківщини “вскривають” ППО РФ на Бєлгородщині – ЗСУ
Командир розвідувального взводу харківської 92-ї ОШБр, позивний Котя, в етері нацмарафону розповів про хитрощі, які використовують захисники України під час оборони Харківщини.
“Зараз ми застосовуємо таку тактику: ми виготовляємо літачки з пінопласту та пластикових труб і запускаємо за стрічку кордону, і намагаємося намацати ці коридори. По такому літачку, вартість якого не дуже велика, відпрацьовують дуже реально установки ППО. Таким чином ми виявляємо ці установки, а потім красиво знищуємо. Так що все працює, займаємося, винаходимо нові якісь речі та ставимо нові задачі перед кац…ю (російською – Ред.) ППО“, – сказав Котя.
Він зазначив, що такий саморобний літачок за вдалих обставин може пролетіти до 50 км. Крім “полювання” на ненависні для харків’ян С-300, за допомогою нехитрої техніки розвідники виявляють засоби РСЗВ ворога та потяги, що доставляють зброю окупантам.
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“Постійно, цілодобово, ведеться реальна розвідка, звіти передаються в центри прийняття рішень стратегічні. І повірте мені, якщо щось знайдено, то воно вражено”, – запевнив командир взводу розвідки.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: 92 ошбр, війна, знищили, новини Харкова, пво, разведка, Харьковское направление;
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- • Дата публікації матеріалу: 17 Червня 2024 в 08:44;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Командир розвідувального взводу харківської 92-ї ОШБр, позивний Котя, в етері нацмарафону розповів про хитрощі, які використовують захисники України під час оборони Харківщини".