Літачки з пінопласту з Харківщини “вскривають” ППО РФ на Бєлгородщині – ЗСУ

Командир розвідувального взводу харківської 92-ї ОШБр, позивний Котя, в етері нацмарафону розповів про хитрощі, які використовують захисники України під час оборони Харківщини.

“Зараз ми застосовуємо таку тактику: ми виготовляємо літачки з пінопласту та пластикових труб і запускаємо за стрічку кордону, і намагаємося намацати ці коридори. По такому літачку, вартість якого не дуже велика, відпрацьовують дуже реально установки ППО. Таким чином ми виявляємо ці установки, а потім красиво знищуємо. Так що все працює, займаємося, винаходимо нові якісь речі та ставимо нові задачі перед кац…ю (російською – Ред.) ППО“, – сказав Котя.

Він зазначив, що такий саморобний літачок за вдалих обставин може пролетіти до 50 км. Крім “полювання” на ненависні для харків’ян С-300, за допомогою нехитрої техніки розвідники виявляють засоби РСЗВ ворога та потяги, що доставляють зброю окупантам.

“Постійно, цілодобово, ведеться реальна розвідка, звіти передаються в центри прийняття рішень стратегічні. І повірте мені, якщо щось знайдено, то воно вражено”, – запевнив командир взводу розвідки.