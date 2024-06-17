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Як харків’янам сплатити послуги з доставки природного газу: інструкція

Суспільство 10:03   17.06.2024
Оксана Горун
Як харків’янам сплатити послуги з доставки природного газу: інструкція

Харківська міська філія “Газмережі” опублікувала інструкцію, як і коли харків’янам оплачувати рахунки.

“Оплата за послуги з доставки газу є важливою, особливо в умовах воєнного стану. Це внесок у підготовку до опалювального сезону, відновлення газових мереж після обстрілів, їхній ремонт та модернізацію, забезпечення цілодобової роботи аварійно-диспетчерської служби “104” тощо, – підкреслили в телеграмі ХМФ “Газмережі”. – Харківська міська філія «Газмережі» щоденно опікується критичною газовою інфраструктурою міста Харків та дбає про те, щоб будь-якої миті ви могли повернутися додому та користуватися газовими приладами”.

Газовики наголосили: платити за послугу з доставки газу необхідно, навіть якщо ви тимчасово не користуєтеся газопостачанням, адже енергоресурс продовжує безперебійно надходити до вашого будинку.

👉 Сплачувати за послуги необхідно до 20 числа кожного поточного місяця зручним для вас способом:

🔹 Особистий кабінет my.grmu.com.ua;
🔹 Онлайн застосунки банків “Приват24” та “Ощад”;
🔹 Каси діючих банківських установ;
🔹 Відділення “Укрпошти”;
🔹 Сервіси EasyPay.

❗️При оплаті не забувайте вказати ПІБ, особовий рахунок у форматі 131ХХХХХХХ, та адресу домоволодіння.

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“Дякуємо кожному, хто робить свій внесок у підтримку енергетичної стабільності міста-героя Харкова. Нагадуємо, що показання лічильника газу необхідно передавати з 1 по 5 число щомісяця. Навіть, якщо ви не споживаєте газ, все одно необхідно передавати незмінні показання, — наголосили фахівці “Газмережі”. – Підписуйтесь на Телеграм, щоб знати більше новин про розподіл газу в Харкові: https://t.me/khm_grmu”.

Автор: Оксана Горун
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  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківська міська філія “Газмережі” опублікувала інструкцію, як і коли харків’янам оплачувати рахун".