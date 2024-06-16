Майже три десятки будинків на Північній Салтівці залишаться без газу в середу

У середу, 19 червня, у Салтівському районі Харкова проводитимуть ремонтні роботи на газових мережах.

Як повідомляє Харківська міська філія “Газмережі”, у зв’язку з цим тимчасово припинять газопостачання споживачів за адресами:

🔹 вул. Наталії Ужвій, 98, 100, 106, 110;

🔹 вул. Гвардійців-Широнінців, 88, 92, 94, 96/30, 102, 108, 112, 114;

🔹 вул. Дружби Народів, 253, 255, 261, 267, 269, 279, 281;

🔹 вул. Метробудівників, 25, 27, 29, 32, 34, 40, 41, 42, 43.

Споживачів закликають перекрити крани перед газовими приладами. Послугу відновлять після закінчення ремонтних робіт та надання доступу до всіх приміщень для обстеження внутрішньобудинкової системи.

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