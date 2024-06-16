Почти три десятка домов на Северной Салтовке останутся без газа в среду
В среду, 19 июня, в Салтовском районе Харькова будут проводить ремонтные работы на газовых сетях.
Как сообщает Харьковский городской филиал «Газосети», в связи с этим временно прекратят газоснабжение потребителей по адресам:
🔹 ул. Натальи Ужвий, д. 98, 100, 106, 110;
🔹 ул. Гвардейцев Широнинцев, д. 88, 92, 94, 96/30, 102, 108, 112, 114;
🔹 ул. Дружбы Народов, д. 253, 255, 261, 267, 269, 279, 281;
🔹 ул. Метростроителей, д. 25, 27, 29, 32, 34, 40, 41, 42, 43.
Потребителей призывают перекрыть краны перед газовыми приборами. Услугу возобновят после окончания ремонтных работ и предоставления доступа во все помещения для обследования внутридомовой системы.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: газ, Газсети, ремонт, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 16 июня 2024 в 14:45;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В среду, 19 июня, в Салтовском районе Харькова будут проводить ремонтные работы на газовых сетях.".