Как харьковчанам оплатить услуги по доставке природного газа: инструкция
Харьковский городской филиал «Газсети» опубликовал инструкцию, как и когда харьковчанам оплачивать счета.
«Оплата за услуги по доставке газа важна, особенно в условиях военного положения. Это вклад в подготовку к отопительному сезону, восстановление газовых сетей после обстрелов, их ремонт и модернизацию, обеспечение круглосуточной работы аварийно-диспетчерской службы «104», — подчеркнули в telegram ХГФ «Газсети». — Харьковский городской филиал «Газсети» ежедневно занимается критической газовой инфраструктурой города Харьков и заботится о том, чтобы в любой момент вы могли вернуться домой и пользоваться газовыми приборами».
Газовики подчеркнули: платить за услугу по доставке газа необходимо, даже если вы временно не пользуетесь газоснабжением, ведь энергоресурс продолжает бесперебойно поступать в ваш дом.
👉 Оплачивать услуги необходимо до 20 числа каждого текущего месяца удобным способом:
🔹 Личный кабинет my.grmu.com.ua;
🔹 Онлайн приложения банков «Приват24» и «Ощад»;
🔹 Кассы действующих банковских учреждений;
🔹 Отделения «Укрпочты»;
🔹 Сервисы EasyPay.
❗️При оплате не забывайте указать ФИО, лицевой счет в формате 131ХХХХХХХ, и адрес домовладения.
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«Спасибо каждому, кто вносит свой вклад в поддержание энергетической стабильности города-героя Харькова. Напоминаем, что показания счетчика газа необходимо передавать с 1 по 5 число ежемесячно. Даже если вы не потребляете газ, все равно необходимо передавать неизменные показания, — подчеркнули специалисты «Газсети». — Подписывайтесь на Telegram, чтобы знать больше новостей о распределении газа в Харькове: https://t.me/khm_grmu».
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: газ, Газсети, новости Харькова, оплата, счета;
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- • Дата публикации материала: 17 июня 2024 в 10:03;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковский городской филиал «Газсети» опубликовал инструкцию, как и когда харьковчанам оплачивать счета".