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Зміна командування харківської 92 ОШБр: боєць розповів про нового командира

Суспільство 09:06   17.06.2024
Оксана Горун
Зміна командування харківської 92 ОШБр: боєць розповів про нового командира

Замість Героя України полковника Павла Федосенка 92 ОШБр наразі командує полковник Володимир Коробка. Думками про колишнього та нового керівників поділився командир розвідувального взводу 92 ОШБр.

“Павло Юрійович (Федосенко – Ред.), попередній командир – він починав свій бойовий шлях ще з іловайських подій, дуже досвідчений керівник. За його часів бригада пройшла реальну трансформацію, була доукомплектована новітньою західною зброєю. Люди наші переймали досвід найкращих західних підрозділів. Саме ця людина вивела бригаду на рівень однієї з кращих в ОК “Схід“, – сказав командир взводу розвідки 92 ОШБр, позивний Котя, в етері нацмарафону.

Новий командир Володимир Коробка для військовослужбовців легендарної харківської бригади – зовсім не нове обличчя.

Володимир Вікторович гартувався вже цією війною під командуванням Павла Юрійовича. Я служив під його началом, ще коли він був командиром одного з батальйонів цієї бригади, дуже добре його знаю. І скажу вам так, що вектор цей збережеться, і бригада в надійних руках“, – запевнив Котя.

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Зміна командування 92 ОШБр відбулася на початку червня 2024 року – вже коли бригаду перекинули на Харківський напрямок – відбивати повторний наступ РФ.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 17 Червня 2024 в 09:06;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Замість Героя України полковника Павла Федосенка 92 ОШБр наразі командує полковник Володимир Коробка. Думками про колишнього та нового керівників поділився командир розвідувального взводу 92 ОШБр".