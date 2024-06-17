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Смена командования харьковской 92 ОШБр: боец рассказал о новом командире

Общество 09:06   17.06.2024
Оксана Горун
Смена командования харьковской 92 ОШБр: боец рассказал о новом командире

Вместо Героя Украины полковника Павла Федосенко 92 ОШБр сейчас командует полковник Владимир Коробка. Мнением о прежнем и новом руководителях поделился командир разведывательного взвода 92 ОШБр.

«Павел Юрьевич (Федосенко — Ред.), предыдущий командир – он начинал свой боевой путь с илловайских событий, очень опытный руководитель. В его времена бригада прошла реальную трансформацию, была доукомплектована новейшим западным оружием. Наши люди перенимали опыт лучших западных подразделений. Именно этот человек вывел бригаду на уровень одной из лучших в ОК «Восток», — сказал командир взвода разведки 92 ОШБр, позывной Котя, в эфире нацмарафона.

Новый командир Владимир Коробка для военнослужащих легендарной харьковской бригады — вовсе не новое лицо.

«Владимир Викторович закалялся уже этой войной под командованием Павла Юрьевича. Я служил под его началом, еще когда он был командиром одного из батальонов этой бригады, очень хорошо его знаю. И скажу вам так, что вектор этот сохранится и бригада в надежных руках», — заверил Котя.

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Смена командования 92 ОШБр произошла в начале июня 2024 года — уже когда бригаду перекинули на Харьковское направление — отбивать повторного наступление РФ.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 17 июня 2024 в 09:06;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Вместо Героя Украины полковника Павла Федосенко 92 ОШБр сейчас командует полковник Владимир Коробка. Мнением о прежнем и новом руководителях поделился командир разведывательного взвода 92 ОШБр".