Сьогодні 20 травня: який день в історії

20 травня в Харкові та області – День жалоби. Цього дня 325 року римський імператор Костянтин Великий скликав у Нікеї Перший Вселенський Собор. У 1498-му Васко да Гама першим досяг берегів Індії. У 1873-му Леві Страус отримав патент на джинси. У 1899-му поліціянти вперше виписали штраф водію за перевищення швидкості. У 1961-му дисидента Левка Лук’яненка засудили до страти. У 2009-му ФК “Шахтар” завоював Кубок УЄФА. У 2019-му пройшла інавгурація президента України Володимира Зеленського. У 2022-му останні захисники залишили територію заводу “Азовсталь” у Маріуполі.

Свята та пам’ятні дати 20 травня

20 травня у Харкові та області – День жалоби на згадку про вбитих росіянами 19 травня мешканців Харківщини.

“Окупанти внаслідок обстрілів сіл Ківшарівка, Новоосинове Куп’янської громади та Малоданилівської громади забрали життя 11 людей. Серед загиблих — вагітна жінка”, – повідомив 19 травня начальник ХОВА Олег Синєгубов. Він оголосив 20 травня Днем жалоби в регіоні.

20 травня в Україні – День банківських працівників та День перекладача жестової мови.

У світі – Всесвітній день метрології, Всесвітній день травматолога.

Також відзначають: День клінічних випробувань, Всесвітній день бджіл, Європейський день моря.

20 травня в історії

20 травня 325 року римський імператор Костянтин Великий скликав у Нікеї Вселенський Собор.

Він став першим зі Вселенських Соборів у історії християнства. Вихідною причиною його скликання стала “аріанська суперечка” – боротьба між церковними ієрархами та богословами, що розгорнулася навколо трактування сутності Бога, запропонованого пресвітером Арієм. Арій заперечував єдиність Святої Трійці. Він вважав, що Ісус Христос не є Богом, а лише “найдосконалішим створінням Божим, що володіє перевагою над іншими створеними істотами та має найвище достоїнство після Бога-Отця”. Головним опонентом Арія став александрійський патріарх Александр, який наполягав на єдиній сутності Святої Трійці – Бога-Отця, Бога-Сина та Святого духу.

Обидві сторони поступово збільшували кількість своїх шанувальників у християнському світі. Тому імператор Костянтин, побачивши розкол, що намітився в церкві, вирішив проявити ініціативу, щоб залагодити суперечку. Крім того, були й інші церковні питання, які необхідно було узгодити – насамперед щодо обчислення дати Великодня. Імператор запросив до участі в соборі єпископів, а також пресвітерів та дияконів. Усі вони мали прибути до Нікеї 20 травня, проте фактично собор відкрився лише у червні. Загалом зібралося 318 представників духовенства – приблизно шоста частина всього всесвітнього єпископату. Сам імператор був присутній на зборах як слухач.

Собор тривав до 25 серпня. На ньому ухвалили низку рішень, що вплинули на подальший розвиток християнства. По-перше, аріанство визнали “безбожною єрессю” і піддали анафемі, самого Арія заслали до Іллірії із забороною повертатися до Єгипту (згодом сам Костянтин цю заборону скасував). По-друге, визначили час святкування Великодня (перша неділя після першого дня повного місяця). Зрештою, на соборі затвердили Нікейський символ віри – формулу віросповідання, у якій проголосили божественність Бога-Сина. Ісуса Христа визначили “односущим батькові” (тобто Син є тим самим Богом по суті, що й Батько). Цей символ віри не підписали два лівійські єпископи, яких відправили на заслання разом з Арієм. А деякі войовничі аріани підписали, щоб не скласти вигнанцям компанію. Собор також прийняв канони щодо різних питань церковної дисципліни.

20 травня 1498 року португальський мореплавець Васко да Гама першим досяг берегів Індії, відкривши морський шлях до неї – навколо мису Доброї Надії. Детальніше.

20 травня 1873 року Леві Страусс отримав патент на штани з металевими заклепками на кишенях. То була вже остаточна версія джинсів. Детальніше.

20 травня 1879 року народився майбутній державний діяч УНР Борис Мартос. Детальніше.

20 травня 1899 року поліціянти вперше виписали штраф водію за перевищення швидкості. Що характерно – водієм-порушником вже на той час був таксист. А “мчав” він так, що його наздогнали копи на велосипедах. Це сталося у Нью-Йорку, де на той момент дозволена швидкість була 15 км/год. А “лихач” “летів” 20 км/год. Так порушник Джекоб Герман і увійшов до історії.

20 травня 1961 року радянського дисидента, юриста Левка Лук’яненка засудили до страти. Пізніше вирок замінили на 15 років ув’язнення. Детальніше.

20 травня 2005 року українська документальна короткометражка отримала “Золоту пальмову гілку” на Каннському кінофестивалі. Детальніше.

20 травня 2009 року ФК “Шахтар” (Донецьк) завоював Кубок УЄФА. Детальніше.

20 травня 2019 року відбулася інавгурація Президента України Володимира Зеленського. Того ж дня він із трибуни Верховної Ради проголосив своє перше рішення про розпуск парламенту.

20 травня 2022 року останні захисники залишили територію заводу “Азовсталь” у Маріуполі. Детальніше.

Церковне свято 20 травня

20 травня вшановують пам’ять мучеників Фалалея, Олександра й Астерія. У часи царювання Нумеріана (283 – 284) правитель міста Егеї розіслав воїнів розшукувати християн. До нього привели Фалалея, який заявив, що вірить у Христа та не зречеться. Тоді правитель наказав двом катам Олександру та Астерію просвердлити гомілки мученикові, просмикнути в отвір мотузку і повісити вниз головою. Проте кати просвердлили обрубок дерева, який повісили замість мученика. Коли правитель побачив, що його обдурили, то наказав жорстоко бити Олександра та Астерія. А вони повідомили, що вони – теж християни. Тоді правитель наказав негайно відсікти їм голови. Потім він двічі намагався сам виконати страту, яку замислив, – просвердлити гомілки святому, але йому це не вдалося. Тоді він наказав утопити святого Фалалея. Коли ж правителю доповіли, що страту провели, в приміщення зайшов Фалалей – живий і весь у білому. Тоді його кинули на поживу звірам, проте ті не торкнулися мученика. Бачачи те, що відбувалося, народ почав голосно кричати: “Великий Бог християнський. Бог Фалалея, помилуй нас!” Тож правитель наказав убити мечем святого мученика. Це сталося 284 року.

Народні прикмети

Якщо ластівки високо літають – буде ясна погода, низько – до дощу.

Якщо в цей день іде дощ, то вересень буде теплим.

Що не можна робити 20 травня

Не можна лаятися та сваритися.

Не можна давати в борг гроші.