Жителей Купянщины призывают не ждать момента «когда помочь будет невозможно»

Начальник Купянской РВА Андрей Канашевич в эфире нацмарафона в очередной раз обратился к жителям Купянщины и призвал их как можно скорее эвакуироваться.

Он рассказал, что на данный момент в Купянске проживает 1309 людей, при этом на левом берегу Оскола остается 1299 жителей.

«За неделю у нас 100 человек, примерно, даже чуть больше, из города Купянска эвакуировались, это не считая тех, кто выехал самостоятельно. Из Кондрашовской громады люди понемногу уезжают, там чуть больше 20 человек выехали. Из Куриловской, из Двуречанской, из Петропавловской, но там небольшие потоки людей были. Такое впечатление складывается, что те, кто хотел, они уже выехали», – отметил Канашевич.

При этом соглашаются эвакуироваться сейчас только те, кто лишился дома из-за ударов или пережил серьезный обстрел.

«Большая просьба к тем, кто еще не принял такое решения, принять его, пока есть возможность, пока не тот риск, который есть для тех людей, кто занимается эвакуацией. Конечно, он большой, но возможности эвакуироваться все еще есть. Поэтому прошу не тянуть, чтобы мы потом уже не были в ситуации, когда оказать помощь будет невозможно», – акцентировал начальник РВА.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»