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Машовец: «РФ серьезно настроена оккупировать восточную часть Харьковщины»

Украина 09:35   17.07.2025
Николь Костенко-Лагутина
Машовец: «РФ серьезно настроена оккупировать восточную часть Харьковщины» Фото: facebook Константина Машовца

Обозреватель «Информационного сопротивления» Константин Машовец сообщил, что враг синхронизировано активизировался на Волчанском, Великобурлукском и Купянском направлениях.

Он уточнил, что россияне провели ряд наступлений в Волчанске и Великобурлукском направлении. Однако добиться каких-либо существенных успехов врагу так и не удалось. Безуспешными оказались штурмы Волчанского маслозавода, а также внезапный прорыв в районе Бологовки.

«Очевидно, что командование группировки войск противника «Север» серьезно настроено снова оккупировать восточную часть Харьковской области (в направлении Великого Бурлука), освобожденную ВСУ в результате наступательной операции осенью 2022 года. На данный момент говорить о том, что это «одно из основных направлений» на лето, по крайней мере в оперативном смысле, пока рано, поскольку силы и средства противника, действующие с плацдарма на Осколе в направлении Великого Бурлука, по-прежнему сосредотачивают свои основные силы в направлении все же Купянска, а не Великого Бурлука», – констатировал аналитик.

В основном, добавил эксперт, из-за того, что у ВС РФ в районе Мелового и Боголовки не хватает сил и средств для результативного продвижения.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 17 июля 2025 в 09:35;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Обозреватель «Информационного сопротивления» Константин Машовец сообщил, что враг синхронизировано активизировался на Волчанском, Великобурлукском и Купянском направлении.".