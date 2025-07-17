Машовец: «РФ серьезно настроена оккупировать восточную часть Харьковщины»

Обозреватель «Информационного сопротивления» Константин Машовец сообщил, что враг синхронизировано активизировался на Волчанском, Великобурлукском и Купянском направлениях.

Он уточнил, что россияне провели ряд наступлений в Волчанске и Великобурлукском направлении. Однако добиться каких-либо существенных успехов врагу так и не удалось. Безуспешными оказались штурмы Волчанского маслозавода, а также внезапный прорыв в районе Бологовки.

«Очевидно, что командование группировки войск противника «Север» серьезно настроено снова оккупировать восточную часть Харьковской области (в направлении Великого Бурлука), освобожденную ВСУ в результате наступательной операции осенью 2022 года. На данный момент говорить о том, что это «одно из основных направлений» на лето, по крайней мере в оперативном смысле, пока рано, поскольку силы и средства противника, действующие с плацдарма на Осколе в направлении Великого Бурлука, по-прежнему сосредотачивают свои основные силы в направлении все же Купянска, а не Великого Бурлука», – констатировал аналитик.

В основном, добавил эксперт, из-за того, что у ВС РФ в районе Мелового и Боголовки не хватает сил и средств для результативного продвижения.