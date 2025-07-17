Машовець: «РФ серйозно налаштована окупувати східну частину Харківщини»

Оглядач «Інформаційного опору» Костянтин Машовець повідомив, що ворог синхронізовано активізувався на Вовчанському, Великобурлуцькому та Куп’янському напрямках.

Він уточнив, що росіяни провели низку наступів у Вовчанську та на Великобурлуцькому напрямку. Проте добитися якихось суттєвих успіхів ворогові так і не вдалося. Марними виявились штурми Вовчанського маслозаводу, а також раптовий прорив у районі Бологівки.

“Очевидно, що командування угруповання військ противника «Північ» серйозно налаштоване знову окупувати східну частину Харківської області (в напрямку Великого Бурлука), звільнену ЗСУ в результаті наступальної операції восени 2022 року. Наразі говорити про те, що це «один з основних напрямків» на літо, принаймні в оперативному сенсі, поки що зарано, оскільки сили й засоби противника, які діють із плацдарму на Осколі в напрямку Великого Бурлука, як і раніше, зосереджують свої основні сили в напрямку все ж Куп’янська, а не Великого Бурлука”, – констатував аналітик.

В основному, додав експерт, через те, що у ЗС РФ у районі Мілового та Боголівки не вистачає сил та засобів для результативного просування.