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Машовець: «РФ серйозно налаштована окупувати східну частину Харківщини»

Україна 09:35   17.07.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Машовець: «РФ серйозно налаштована окупувати східну частину Харківщини» Фото: фейсбук Костянтина Машовця

Оглядач «Інформаційного опору» Костянтин Машовець повідомив, що ворог синхронізовано активізувався на Вовчанському, Великобурлуцькому та Куп’янському напрямках.

Він уточнив, що росіяни провели низку наступів у Вовчанську та на Великобурлуцькому напрямку. Проте добитися якихось суттєвих успіхів ворогові так і не вдалося. Марними виявились штурми Вовчанського маслозаводу, а також раптовий прорив у районі Бологівки.

“Очевидно, що командування угруповання військ противника «Північ» серйозно налаштоване знову окупувати східну частину Харківської області (в напрямку Великого Бурлука), звільнену ЗСУ в результаті наступальної операції восени 2022 року. Наразі говорити про те, що це «один з основних напрямків» на літо, принаймні в оперативному сенсі, поки що зарано, оскільки сили й засоби противника, які діють із плацдарму на Осколі в напрямку Великого Бурлука, як і раніше, зосереджують свої основні сили в напрямку все ж Куп’янська, а не Великого Бурлука”, – констатував аналітик.

В основному, додав експерт, через те, що у ЗС РФ у районі Мілового та Боголівки не вистачає сил та засобів для результативного просування.

Читайте також: Росіяни захопили території на півночі від Харкова – подробиці ISW

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 17 Липня 2025 в 09:35;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Оглядач «Інформаційного опору» Костянтин Машовець повідомив, що ворог синхронізовано активізувався на Вовчанському, Великобурлуцькому та Куп’янському напрямках.".