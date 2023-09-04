«Сюрприз!»: FPV-дрон разбил блиндаж врага на Харьковщине (видео)
Бойцы бригады «Сталевий кордон» Гвардии наступления с помощью беспилотника уничтожили в Харьковской области российский блиндаж.
«Со словами «Сюрприз!» FPV-дрон «Сталевого кордону» разбил вражеский блиндаж на Харьковщине», — сообщает Государственная пограничная служба Украины.
Фото: ГПСУ
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- • Дата публикации материала: 4 сентября 2023 в 12:05;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Бойцы бригады «Сталевий кордон» Гвардии наступления с помощью беспилотника уничтожили в Харьковской области российский блиндаж.".