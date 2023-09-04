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«Сюрприз!»: FPV-дрон разбил блиндаж врага на Харьковщине (видео)

Общество 12:05   04.09.2023
Елена Нагорная
«Сюрприз!»: FPV-дрон разбил блиндаж врага на Харьковщине (видео)

Бойцы бригады «Сталевий кордон» Гвардии наступления с помощью беспилотника уничтожили в Харьковской области российский блиндаж.

«Со словами «Сюрприз!» FPV-дрон «Сталевого кордону» разбил вражеский блиндаж на Харьковщине», — сообщает Государственная пограничная служба Украины.

Фото: ГПСУ

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Автор: Елена Нагорная
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    • • Дата публикации материала: 4 сентября 2023 в 12:05;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Бойцы бригады «Сталевий кордон» Гвардии наступления с помощью беспилотника уничтожили в Харьковской области российский блиндаж.".