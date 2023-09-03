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Пограничники уничтожили «глаз врага» на Харьковщине (видео)

Происшествия 15:21   03.09.2023
Оксана Горун
Пограничники уничтожили «глаз врага» на Харьковщине (видео) Фото: скриншот

Пограничники из бригады «Сталевий кордон» уничтожили пятый за месяц вражеский комплекс «Муром-П».

«И снова четко в глаз: пограничники лишили врага комплекса видеонаблюдения, — сообщили в telegram Государственной пограничной службы Украины. — Заряженный взрывчаткой дрон-камикадзе от штурмовой бригады «Сталевий кордон» эффектно попал прямо в камеру наблюдения вражеского комплекса «Муром-П» на Харьковщине. Это уже 5-й уничтоженный «муром» на счету подразделения аэроразведки мобильного пограничного отряда за месяц».

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Справка. «Муром-П» — это быстроразворачиваемый автономный мобильный комплекс видео и тепловизионного наблюдения. Он предназначен для круглосуточного дистанционного видео-тепловизионного и радиолокационного наблюдения. Комплекс оснащен тепловизором и камерой с зумом. Человека такая конструкция «видит» на расстоянии 10 км. Полученную в ходе наблюдения информацию «глаз врага» передает по беспроводной связи на удаленный пост мониторинга.

Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 3 сентября 2023 в 15:21;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пограничники из бригады «Сталевий кордон» уничтожили пятый за месяц вражеский комплекс «Муром-П»".