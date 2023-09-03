Пограничники уничтожили «глаз врага» на Харьковщине (видео)
Пограничники из бригады «Сталевий кордон» уничтожили пятый за месяц вражеский комплекс «Муром-П».
«И снова четко в глаз: пограничники лишили врага комплекса видеонаблюдения, — сообщили в telegram Государственной пограничной службы Украины. — Заряженный взрывчаткой дрон-камикадзе от штурмовой бригады «Сталевий кордон» эффектно попал прямо в камеру наблюдения вражеского комплекса «Муром-П» на Харьковщине. Это уже 5-й уничтоженный «муром» на счету подразделения аэроразведки мобильного пограничного отряда за месяц».
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Справка. «Муром-П» — это быстроразворачиваемый автономный мобильный комплекс видео и тепловизионного наблюдения. Он предназначен для круглосуточного дистанционного видео-тепловизионного и радиолокационного наблюдения. Комплекс оснащен тепловизором и камерой с зумом. Человека такая конструкция «видит» на расстоянии 10 км. Полученную в ходе наблюдения информацию «глаз врага» передает по беспроводной связи на удаленный пост мониторинга.
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- • Дата публикации материала: 3 сентября 2023 в 15:21;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пограничники из бригады «Сталевий кордон» уничтожили пятый за месяц вражеский комплекс «Муром-П»".