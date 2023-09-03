Прикордонники знищили “око ворога” на Харківщині (відео)

Прикордонники із бригади “Сталевий кордон” знищили п’ятий за місяць ворожий комплекс “Муром-П”.

“І знову чітко в око: прикордонники позбавили ворога комплексу відеоспостереження, – повідомили в телеграмі Державної прикордонної служби України. – Заряджений вибухівкою дрон-камікадзе від штурмової бригади “Сталевий кордон“ ефектно влучив прямо у камеру спостереження ворожого комплексу “Муром-П“ на Харківщині. Це вже 5-ий знищений “Муром“ на рахунку підрозділу аеророзвідки мобільного прикордонного загону за місяць“.

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Довідка. “Муром-П” – це автономний мобільний комплекс відео та тепловізійного спостереження, що швидко розгортається. Він призначений для цілодобового дистанційного відео-тепловізійного та радіолокаційного спостереження. Комплекс оснащений тепловізором та камерою із зумом. Людину така конструкція “бачить” на відстані 10 км. Отриману під час спостереження інформацію “око ворога” передає бездротовим зв’язком на віддалений пост моніторингу.