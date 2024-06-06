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Разведчик рассказал о гражданских у линии боестолкновения на Харьковщине

Общество 09:32   06.06.2024
Оксана Горун
Разведчик рассказал о гражданских у линии боестолкновения на Харьковщине Скриншот

Герой Украины, офицер отделения разведки бригады гвардии наступления «Рубеж» НГУ Виталий Литвин в эфире нацмарафона отметил, что наличие гражданских возле фронта ограничивает возможности ведения огня и штурмовых действий Сил обороны.

 «Когда гражданские жители присутствуют непосредственно на линии боевого столкновения – это очень усложняет ситуацию, потому что это ограничивает ведение огня нашей артиллерии, наших подразделений, применение штурмовых действий в тех или иных направлениях. Потому что мы хотим беречь жизнь каждого гражданского жителя», — отметил Литвин.

При этом он сообщил, что местные жители с пониманием относятся к Силам обороны на том направлении, где он служит (сейчас это район Липцев).

«Та территория уже была под оккупацией, и местное население, гражданские жители, граждане Украины понимают, какие действия могут предпринимать российские военные. В Волчанске, как уже говорил министр внутренних дел, были и случаи расстрелов гражданских жителей, и скопления этих жителей в подвальном помещении. То есть жители относятся к Силам обороны Украины с пониманием. Они уезжают, они в основном проукраинские, и есть понимание, что РФ – агрессор, и какие действия они могут совершать на нашей территории с нашими гражданами», — сказал разведчик.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 6 июня 2024 в 09:32;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Герой Украины, офицер отделения разведки бригады гвардии наступления «Рубеж» НГУ Виталий Литвин в эфире нацмарафона отметил, что наличие гражданских возле фронта ограничивает возможности ведения огня и штурмовых действий Сил обороны".