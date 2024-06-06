Разведчик рассказал о гражданских у линии боестолкновения на Харьковщине
Герой Украины, офицер отделения разведки бригады гвардии наступления «Рубеж» НГУ Виталий Литвин в эфире нацмарафона отметил, что наличие гражданских возле фронта ограничивает возможности ведения огня и штурмовых действий Сил обороны.
«Когда гражданские жители присутствуют непосредственно на линии боевого столкновения – это очень усложняет ситуацию, потому что это ограничивает ведение огня нашей артиллерии, наших подразделений, применение штурмовых действий в тех или иных направлениях. Потому что мы хотим беречь жизнь каждого гражданского жителя», — отметил Литвин.
При этом он сообщил, что местные жители с пониманием относятся к Силам обороны на том направлении, где он служит (сейчас это район Липцев).
«Та территория уже была под оккупацией, и местное население, гражданские жители, граждане Украины понимают, какие действия могут предпринимать российские военные. В Волчанске, как уже говорил министр внутренних дел, были и случаи расстрелов гражданских жителей, и скопления этих жителей в подвальном помещении. То есть жители относятся к Силам обороны Украины с пониманием. Они уезжают, они в основном проукраинские, и есть понимание, что РФ – агрессор, и какие действия они могут совершать на нашей территории с нашими гражданами», — сказал разведчик.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: война, Гвардия наступления, гражданские, липцы, нацгвардия, новости Харькова;
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- • Дата публикации материала: 6 июня 2024 в 09:32;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Герой Украины, офицер отделения разведки бригады гвардии наступления «Рубеж» НГУ Виталий Литвин в эфире нацмарафона отметил, что наличие гражданских возле фронта ограничивает возможности ведения огня и штурмовых действий Сил обороны".