Розвідник розповів про цивільних біля лінії зіткнення на Харківщині
Герой України, офіцер відділення розвідки бригади гвардії наступу “Рубіж” НГУ Віталій Литвин в етері нацмарафону зазначив, що наявність цивільних біля фронту обмежує можливості ведення вогню та штурмових дій Сил оборони.
“Коли цивільні мешканці присутні безпосередньо на лінії бойового зіткнення – це дуже ускладнює ситуацію, тому що це обмежує ведення вогню нашої артилерії, наших підрозділів, застосування якихось штурмових дій в тих чи інших напрямках. Тому що ми хочемо берегти життя кожного цивільного мешканця”, – зазначив Литвин.
При цьому він повідомив, що місцеві жителі з розумінням ставляться до Сил оборони на тому напрямку, де він служить (зараз це район Липців).
“Та територія вже була під окупацією, і місцеве населення, цивільні мешканці, громадяни України розуміють, які дії можуть робити російські військові. У Вовчанську, як вже казав міністр внутрішніх справ, були й випадки розстрілів цивільних мешканців, і скупчення цих мешканців у підвальних приміщеннях. Тобто мешканці ставляться до Сил оборони України із розумінням. Вони виїжджають, вони здебільшого проукраїнські, і є розуміння, що РФ – агресор, і які дії вони можуть чинити на нашій території з нашими громадянами“, – сказав розвідник.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: війна, Гвардия наступления, гражданские, липцы, нацгвардія, новини Харкова;
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Червня 2024 в 09:32;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Герой України, офіцер відділення розвідки бригади гвардії наступу “Рубіж” НГУ Віталій Литвин в етері нацмарафону зазначив, що наявність цивільних біля фронту обмежує можливості ведення вогню та штурмових дій Сил оборони".