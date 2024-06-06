Розвідник розповів про цивільних біля лінії зіткнення на Харківщині

Герой України, офіцер відділення розвідки бригади гвардії наступу “Рубіж” НГУ Віталій Литвин в етері нацмарафону зазначив, що наявність цивільних біля фронту обмежує можливості ведення вогню та штурмових дій Сил оборони.

“Коли цивільні мешканці присутні безпосередньо на лінії бойового зіткнення – це дуже ускладнює ситуацію, тому що це обмежує ведення вогню нашої артилерії, наших підрозділів, застосування якихось штурмових дій в тих чи інших напрямках. Тому що ми хочемо берегти життя кожного цивільного мешканця”, – зазначив Литвин.

При цьому він повідомив, що місцеві жителі з розумінням ставляться до Сил оборони на тому напрямку, де він служить (зараз це район Липців).

“Та територія вже була під окупацією, і місцеве населення, цивільні мешканці, громадяни України розуміють, які дії можуть робити російські військові. У Вовчанську, як вже казав міністр внутрішніх справ, були й випадки розстрілів цивільних мешканців, і скупчення цих мешканців у підвальних приміщеннях. Тобто мешканці ставляться до Сил оборони України із розумінням. Вони виїжджають, вони здебільшого проукраїнські, і є розуміння, що РФ – агресор, і які дії вони можуть чинити на нашій території з нашими громадянами“, – сказав розвідник.