Заставили оккупантов идти пешком: на Купянском направлении разбили технику РФ

Бойцы бригады «Сталевий кордон» Гвардии наступления с помощью FPV-дронов уничтожили на Купянском направлении два вражеских УАЗа.

«Чего только не встречается на фронте. Бойцы «Сталевого кордону» заставили оккупантов ходить пешком. Пограничники уверены – к своей могиле захватчики дотопают и ногами», — отметила Государственная пограничная служба Украины.