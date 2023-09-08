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Заставили оккупантов идти пешком: на Купянском направлении разбили технику РФ

Общество 14:46   08.09.2023
Виктория Яковенко
Заставили оккупантов идти пешком: на Купянском направлении разбили технику РФ

Бойцы бригады «Сталевий кордон» Гвардии наступления с помощью FPV-дронов уничтожили на Купянском направлении два вражеских УАЗа.

«Чего только не встречается на фронте. Бойцы «Сталевого кордону» заставили оккупантов ходить пешком. Пограничники уверены – к своей могиле захватчики дотопают и ногами», — отметила Государственная пограничная служба Украины.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 8 сентября 2023 в 14:46;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Бойцы бригады «Сталевий кордон» Гвардии наступления с помощью FPV-дронов уничтожили на Купянском направлении два вражеских УАЗа.".