Заставили оккупантов идти пешком: на Купянском направлении разбили технику РФ
Бойцы бригады «Сталевий кордон» Гвардии наступления с помощью FPV-дронов уничтожили на Купянском направлении два вражеских УАЗа.
«Чего только не встречается на фронте. Бойцы «Сталевого кордону» заставили оккупантов ходить пешком. Пограничники уверены – к своей могиле захватчики дотопают и ногами», — отметила Государственная пограничная служба Украины.
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- • Дата публикации материала: 8 сентября 2023 в 14:46;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Бойцы бригады «Сталевий кордон» Гвардии наступления с помощью FPV-дронов уничтожили на Купянском направлении два вражеских УАЗа.".