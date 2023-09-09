Дрон-камикадзе атаковал командный пункт РФ на Купянском направлении (видео)

Бойцы бригады «Сталевий кордон» Гвардии наступления ударили с беспилотника по российскому командному пункту на Купянском направлении.

«Вражеский командный пункт стал объектом интереса для «глаз» пограничников на Купянском направлении. Дрон-камикадзе, направленный бойцами «Сталевого кордону», отработал, как надо — повредил внедорожник и часть здания», — пишет Государственная пограничная служба Украины.

Видео: ГПСУ