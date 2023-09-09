Дрон-камикадзе атаковал командный пункт РФ на Купянском направлении (видео)
Бойцы бригады «Сталевий кордон» Гвардии наступления ударили с беспилотника по российскому командному пункту на Купянском направлении.
«Вражеский командный пункт стал объектом интереса для «глаз» пограничников на Купянском направлении. Дрон-камикадзе, направленный бойцами «Сталевого кордону», отработал, как надо — повредил внедорожник и часть здания», — пишет Государственная пограничная служба Украины.
Видео: ГПСУ
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- • Дата публикации материала: 9 сентября 2023 в 18:04;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Бойцы бригады «Сталевий кордон» Гвардии наступления ударили с беспилотника по российскому командному пункту на Купянском направлении.".