5 дронов и ноутбуки передали украинским десантникам под Купянск из Харькова

Технику воинам 25-й отдельной воздушно-десантной бригады, которые ежедневно дают отпор россиянам на Купянском направлении, передали волонтеры совместно с заместителем начальника ХОВА Евгением Ивановым.

Десантникам передали 5 дронов Mavic 3 и 2 ноутбука.

«Уже сегодня техника отправится на передовую в качестве поддержки в выполнении боевых задач. Дроны и ноутбуки очень важны для воздушной разведки, они спасают жизнь наших защитников. Продолжаем дальше помогать Силам обороны и приближать нашу общую Победу», — отметил Евгений Иванов.