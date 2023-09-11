5 дронов и ноутбуки передали украинским десантникам под Купянск из Харькова
Технику воинам 25-й отдельной воздушно-десантной бригады, которые ежедневно дают отпор россиянам на Купянском направлении, передали волонтеры совместно с заместителем начальника ХОВА Евгением Ивановым.
Десантникам передали 5 дронов Mavic 3 и 2 ноутбука.
«Уже сегодня техника отправится на передовую в качестве поддержки в выполнении боевых задач. Дроны и ноутбуки очень важны для воздушной разведки, они спасают жизнь наших защитников. Продолжаем дальше помогать Силам обороны и приближать нашу общую Победу», — отметил Евгений Иванов.
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- • Дата публикации материала: 11 сентября 2023 в 21:54;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Технику воинам 25-й отдельной воздушно-десантной бригады, которые ежедневно дают отпор россиянам на Купянском направлении, передали волонтеры совместно с заместителем начальника ХОВА Евгением Ивановым.".