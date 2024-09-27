ISW: чеченський загін “Ахмат” та колишні вагнерівці воюють на Харківщині
В Інституті вивчення війни (ISW) повідомили про марні спроби РФ наступати на Харківському та Куп’янському напрямку у зведенні 27 вересня.
Попри те, що російські блогери напередодні заявили про поступ РФ на півдні від Глибокого, жодних підтверджень цьому в ISW не знайшли. Безуспішними виявились і спроби окупантів штурмувати в районі Вовчанська та Тихого. Водночас, наголошують аналітики, на Харківщині з’явилися нові загони ворога.
“Українські офіційні особи повідомили, що невизначені сили чеченського «Ахмата» діють поблизу Лук’янців (північні від Харкова), а колишні співробітники Вагнера діють на півночі Харківської області”, – зазначили в ISW.
Хибними виявились і заяви російських джерел про успіхи ворога на Куп’янському напрямку, в районі Піщаного та біля Кругляківки.
“Російські війська атакували на північний схід від Куп’янська в районі Синьківки, на схід від Куп’янська поблизу Петропавлівки, на південний схід від Куп’янська біля Колісниківки”, – додали аналітики.
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- Категорії: Україна, Харків; Теги: isw, вовчанськ, куп'янск, наступ, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 27 Вересня 2024 в 07:24;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "В Інституті вивчення війни (ISW) повідомили про марні спроби РФ наступати на Харківському та Куп’янському напрямку у зведенні 27 вересня. ".