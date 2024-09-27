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ISW: чеченский отряд «Ахмат» и бывшие вагнеровцы воюют на севере Харьковщины

Украина 07:24   27.09.2024
Николь Костенко-Лагутина
ISW: чеченский отряд «Ахмат» и бывшие вагнеровцы воюют на севере Харьковщины

В Институте изучения войны (ISW) сообщили о безуспешных попытках РФ наступать на Харьковском и Купянском направлении в сводке 27 сентября. 

Несмотря на то, что российские блоггеры накануне заявили о продвижении РФ на юге от Глубокого, никаких подтверждений этому в ISW не нашли. Безуспешными оказались и попытки оккупантов штурмовать в районе Волчанска и Тихого. В то же время, отмечают аналитики, на Харьковщине появились новые врага.

«Украинские официальные лица сообщили, что неопределенные силы чеченского «Ахмата» действуют вблизи Лукьянцов (севернее Харькова), а бывшие сотрудники Вагнера действуют на севере Харьковской области», – отметили в ISW.

Ложными оказались и заявления российских источников об успехах врага на Купянском направлении, в районе Песчаного и около Кругляковки.

«Русские войска атаковали к северо-востоку от Купянска в районе Синьковки, восточнее Купянска вблизи Петропавловки, юго-восточнее Купянска возле Колесниковки», – добавили аналитики.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 27 сентября 2024 в 07:24;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Институте изучения войны (ISW) сообщили о безуспешных попытках РФ наступать на Харьковском и Купянском направлении в сводке 27 сентября. ".