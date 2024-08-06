Дети Харьковщины не защищены от гепатита: данные Центра контроля заболеваний

Не все дети в Харьковской области в возрасте до года прошли полный комплекс вакцинации против гепатита В, сообщила директор Государственного учреждения «Харьковский областной центр контроля и профилактики болезней Министерства здравоохранения Украины» Любовь Махота.

«В Харьковской области за 2023 год полный вакцинальный комплекс против гепатита В получили 83,1% детей в возрасте до года, при необходимом уровне охвата детей вакцинацией в 95%. Такие прививки рекомендованы и взрослым из групп риска: медработникам, контактирующим с кровью; военнослужащим и работникам МВД; реципиентам донорской крови; пациентам, которые находятся на гемодиализе и тому подобное», – сказала Махота, передает пресс-служба ХОВА.

По ее данным, на Харьковщине ежегодно регистрируют более 100 случаев хронического вирусного гепатита В и от 400 до 800 случаев вирусного гепатита С.

«За последние пять лет показатели заболеваемости в регионе превышают средние по Украине», – подчеркнула специалист.

Напомним, есть пять вирусов гепатита: А, В, С, D, Е. Вирусы А и Е чаще всего передаются через грязную пищу, воду и грязные руки. Гепатиты В, С и D – через кровь и другие биологические жидкости. От гепатита А человек, как правило, выздоравливает, а печень восстанавливается. А вот гепатиты В и С переходят в хроническую форму и могут привести к циррозу или раку печени. При этом от гепатита В можно защититься с помощью вакцинации. Если вы не вакцинированы, снизить риск заражения можно, сократив количество ситуаций, в которых возможно встретиться с вирусом.

«Необходимо использовать для инъекций только одноразовые стерильные шприцы; по возможности выбирать пероральные лекарства; соблюдать правила личной гигиены – пользоваться собственными бритвами, зубными щетками, маникюрными ножницами и т.п.; убедиться, что все процедуры в салонах пирсинга, татуировки, маникюра и педикюра выполняются с использованием стерильных инструментов; избегать незащищенных случайных половых контактов», – напомнила основные правила Любовь Махота.

Прививка против гепатита внесена в национальный календарь профилактических прививок. Ее необходимо сделать всем новорожденным, а также непривитым вовремя детям до 18 лет.