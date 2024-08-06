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Діти Харківщини не захищені від гепатиту: дані Центру контролю захворювань

Суспільство 09:20   06.08.2024
Оксана Горун
Діти Харківщини не захищені від гепатиту: дані Центру контролю захворювань

Не всі діти на Харківщині у віці до року пройшли повний комплекс вакцинації проти гепатиту В, повідомила директорка Державної установи “Харківський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України” Любов Махота.

“У Харківській області за 2023 рік повний вакцинальний комплекс проти гепатиту В отримали 83,1% дітей віком до року, при необхідному рівні охоплення дітей вакцинацією у 95%. Такі щеплення рекомендовані й дорослим із груп ризику: медпрацівникам, які контактують з кров’ю; військовослужбовцям і працівникам МВС; реципієнтам донорської крові; пацієнтам, які перебувають на гемодіалізі тощо”, – сказала Махота.

За її даними, на Харківщині щорічно реєструють понад 100 випадків хронічного вірусного гепатиту B та від 400 до 800 випадків вірусного гепатиту C.

“Впродовж останніх п’яти років показники захворюваності в регіоні перевищують середні по Україні”, – наголосила фахівчиня.

Нагадаємо, є п’ять вірусів гепатиту: А, В, С, D, Е. Віруси А та Е найчастіше передаються через брудну їжу, воду та брудні руки. Гепатити B, С і D – через кров та інші біологічні рідини. Від гепатиту A людина, як правило, одужує, а печінка відновлюється. А ось гепатити B та С переходять у хронічну форму і можуть призвести до цирозу або раку печінки. При цьому від гепатиту можна захиститися за допомогою вакцинації. Якщо ви не вакциновані, знизити ризик зараження можна, скоротивши кількість ситуацій, в яких можна зустрітися з вірусом.

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“Необхідно використовувати для ін’єкцій лише одноразові стерильні шприци; за можливості обирати пероральні ліки; дотримуватися правил особистої гігієни – користуватися власними бритвами, зубними щітками, манікюрними ножицями тощо; переконатися, що всі процедури у салонах пірсингу, татуювання, манікюру й педикюру виконуються з використанням стерильних інструментів; уникати незахищених випадкових статевих контактів”, – нагадала основні правила Любов Махота.

Щеплення проти гепатиту внесено до національного календаря профілактичних щеплень. Його необхідно зробити всім новонародженим, а також вчасно нещепленим дітям до 18 років.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 6 Серпня 2024 в 09:20;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Не всі діти на Харківщині у віці до року пройшли повний комплекс вакцинації проти гепатиту В, повідомила директорка Державної установи “Харківський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України” Любов Махота".