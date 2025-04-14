Смерть от гриппа на Харьковщине: заболеваемость на 45,5% выше, чем год назад
Харьковский областной центр контроля и профилактики болезней опубликовал актуальные данные о заболеваемости ОРВИ на Харьковщине.
На неделе с 7 по 13 апреля ОРВИ в Харьковской области заболело 3044 человека — на 13,6% меньше, чем на предыдущей. Однако показатели заболеваемости все еще существенно выше прошлогодних.
«Показатель заболеваемости составляет 117,83 на 100 тыс. населения и не превышает пороговый уровень – ниже в 3,5 раза. По сравнению с аналогичным периодом прошлого сезона показатель больше на 45,5%. Удельный вес детского населения – 47,9% (зарегистрировано 1458 случаев). Интенсивность эпидемического процесса соответствует низкому уровню. Госпитализированы 105 человек, из них 67 детей (63,8%). Зарегистрирован один летальный исход от гриппа«, — проинформировали в Харьковском областном ЦКПБ.
Читайте также: Грипп лютует: четырехлетний ребенок умер от осложнений на Харьковщине
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: грипп, заболеваемость, ОРВИ, Харьковский областной центр контроля и профилактики болезней;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Смерть от гриппа на Харьковщине: заболеваемость на 45,5% выше, чем год назад»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 14 апреля 2025 в 11:04;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковский областной центр контроля и профилактики болезней опубликовал актуальные данные о заболеваемости ОРВИ на Харьковщине".