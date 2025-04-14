Смерть от гриппа на Харьковщине: заболеваемость на 45,5% выше, чем год назад

Харьковский областной центр контроля и профилактики болезней опубликовал актуальные данные о заболеваемости ОРВИ на Харьковщине.

На неделе с 7 по 13 апреля ОРВИ в Харьковской области заболело 3044 человека — на 13,6% меньше, чем на предыдущей. Однако показатели заболеваемости все еще существенно выше прошлогодних.

«Показатель заболеваемости составляет 117,83 на 100 тыс. населения и не превышает пороговый уровень – ниже в 3,5 раза. По сравнению с аналогичным периодом прошлого сезона показатель больше на 45,5%. Удельный вес детского населения – 47,9% (зарегистрировано 1458 случаев). Интенсивность эпидемического процесса соответствует низкому уровню. Госпитализированы 105 человек, из них 67 детей (63,8%). Зарегистрирован один летальный исход от гриппа«, — проинформировали в Харьковском областном ЦКПБ.