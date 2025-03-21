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Грипп лютует: четырехлетний ребенок умер от осложнений на Харьковщине

Общество 20:30   21.03.2025
Елена Нагорная
Грипп лютует: четырехлетний ребенок умер от осложнений на Харьковщине Иллюстрация: vaccine.org.ua

Четырехлетний ребенок умер от осложнений гриппа в Харьковской области, сообщили в Министерстве здравоохранения. 

Летальный случай зарегистрировали в регионе в течение недели с 10 по 16 марта.

«Пик заболеваемости ОРВИ, гриппом и COVID-19 был зафиксирован в феврале и сейчас в марте наблюдается постепенное уменьшение регистрации новых случаев на уровне страны. Однако грипп типа А и В циркулирует в 21 регионе, за неделю медики сообщили о 14 летальных случаях в результате осложнений гриппа», — отметили в Минздраве.

В целом, по данным МОЗ, за неделю заболеваемость ОРВИ, гриппом и COVID-19 снизилась на 10%.

Меньше болели и в Харькове, информируют в департаменте здравоохранения горсовета. За неделю с 13 по 19 марта к врачам обратились 2075 человек. Для сравнения, с 6 по 12 марта заболели 2563 харьковчанина.

В городе на минувшей неделе зарегистрировали шесть лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Госпитализированных с гриппом и ОРВИ не было.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 21 марта 2025 в 20:30;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Четырехлетний ребенок умер от осложнений гриппа в Харьковской области.".