Грипп лютует: четырехлетний ребенок умер от осложнений на Харьковщине
Четырехлетний ребенок умер от осложнений гриппа в Харьковской области, сообщили в Министерстве здравоохранения.
Летальный случай зарегистрировали в регионе в течение недели с 10 по 16 марта.
«Пик заболеваемости ОРВИ, гриппом и COVID-19 был зафиксирован в феврале и сейчас в марте наблюдается постепенное уменьшение регистрации новых случаев на уровне страны. Однако грипп типа А и В циркулирует в 21 регионе, за неделю медики сообщили о 14 летальных случаях в результате осложнений гриппа», — отметили в Минздраве.
В целом, по данным МОЗ, за неделю заболеваемость ОРВИ, гриппом и COVID-19 снизилась на 10%.
Меньше болели и в Харькове, информируют в департаменте здравоохранения горсовета. За неделю с 13 по 19 марта к врачам обратились 2075 человек. Для сравнения, с 6 по 12 марта заболели 2563 харьковчанина.
В городе на минувшей неделе зарегистрировали шесть лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Госпитализированных с гриппом и ОРВИ не было.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: грипп, дитина, коронавирус, новости Харькова, ОРВИ;
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- • Дата публикации материала: 21 марта 2025 в 20:30;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Четырехлетний ребенок умер от осложнений гриппа в Харьковской области.".