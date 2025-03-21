Грипп лютует: четырехлетний ребенок умер от осложнений на Харьковщине

Четырехлетний ребенок умер от осложнений гриппа в Харьковской области, сообщили в Министерстве здравоохранения.

Летальный случай зарегистрировали в регионе в течение недели с 10 по 16 марта.

«Пик заболеваемости ОРВИ, гриппом и COVID-19 был зафиксирован в феврале и сейчас в марте наблюдается постепенное уменьшение регистрации новых случаев на уровне страны. Однако грипп типа А и В циркулирует в 21 регионе, за неделю медики сообщили о 14 летальных случаях в результате осложнений гриппа», — отметили в Минздраве.

В целом, по данным МОЗ, за неделю заболеваемость ОРВИ, гриппом и COVID-19 снизилась на 10%.

Меньше болели и в Харькове, информируют в департаменте здравоохранения горсовета. За неделю с 13 по 19 марта к врачам обратились 2075 человек. Для сравнения, с 6 по 12 марта заболели 2563 харьковчанина.

В городе на минувшей неделе зарегистрировали шесть лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Госпитализированных с гриппом и ОРВИ не было.