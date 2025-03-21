Грип лютує: чотирирічна дитина померла від ускладнень на Харківщині
Чотирирічна дитина померла від ускладнень грипу в Харківській області, повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.
Летальний випадок зареєстрували в регіоні протягом тижня з 10 по 16 березня.
«Пік захворюваності на ГРВІ, грип та COVID-19 був зафіксований у лютому і зараз у березні спостерігається поступове зменшення реєстрації нових випадків на рівні країни. Однак грип типу А та В циркулює у 21 регіоні, за тиждень медики повідомили про 14 летальних випадків внаслідок ускладнень грипу», — зазначили у Мінздоров’я.
У цілому, за даними МОЗу, за тиждень захворюваність на ГРВІ, грип та COVID-19 знизилася на 10%.
Менше хворіли й у Харкові, інформують у департаменті охорони здоров’я міськради. За тиждень із 13 по 19 березня до лікарів звернулися 2075 людей. Для порівняння, з 6 по 12 березня захворіли 2563 харків’ян.
У місті минулого тижня зареєстрували шість лабораторно підтверджених випадків COVID-19. Ушпиталених із грипом та ГРВІ не було.
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- • Дата публікації матеріалу: 21 Березня 2025 в 20:30;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Чотирирічна дитина померла від ускладнень грипу в Харківській області, повідомили у Міністерстві охорони здоров’я. ".