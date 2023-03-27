На Харьковщине «скорая» приняла тяжелые роды

Врачи скорой помощи помогли появиться на свет малышу на Харьковщине.

«26 марта 2023 года во время оказания медицинской помощи, при тяжелых родах, родился ребенок. Профессионально оказали помощь роженице бригада 2001 года ЭМД в составе: фельдшера Завалишиной Ольги, водителя Федоренко Алексея. Искренне рады когда работники Центра становятся свидетелями и помощниками при таком замечательном событии», — сообщили в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.