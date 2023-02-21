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Фельдшер из Харьковщины получил от Зеленского награду «За спасенную жизнь»

Общество 08:45   21.02.2023
Оксана Горун
Фельдшер из Харьковщины получил от Зеленского награду «За спасенную жизнь» Фото: Центр ЭМП и МК

Фельдшер Красноградского отделения экстренной медпомощи сейчас проходит военную службу.

О награждении коллеги сообщили в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Харьковщины.

«Указом Президента Украины за личное мужество и самоотверженность, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины отмечен Государственной наградой «За спасенную жизнь» Емцев Денис Витальевич, фельдшер Красноградского отделения ЭМД, который сейчас проходит военную службу», — сообщили в facebook Центра.

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Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 21 февраля 2023 в 08:45;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Фельдшер Красноградского отделения экстренной медпомощи сейчас проходит военную службу".