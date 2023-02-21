Фельдшер из Харьковщины получил от Зеленского награду «За спасенную жизнь»

Фельдшер Красноградского отделения экстренной медпомощи сейчас проходит военную службу.

О награждении коллеги сообщили в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Харьковщины.

«Указом Президента Украины за личное мужество и самоотверженность, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины отмечен Государственной наградой «За спасенную жизнь» Емцев Денис Витальевич, фельдшер Красноградского отделения ЭМД, который сейчас проходит военную службу», — сообщили в facebook Центра.