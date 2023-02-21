Фельдшер из Харьковщины получил от Зеленского награду «За спасенную жизнь»
Фото: Центр ЭМП и МК
Фельдшер Красноградского отделения экстренной медпомощи сейчас проходит военную службу.
О награждении коллеги сообщили в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Харьковщины.
«Указом Президента Украины за личное мужество и самоотверженность, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины отмечен Государственной наградой «За спасенную жизнь» Емцев Денис Витальевич, фельдшер Красноградского отделения ЭМД, который сейчас проходит военную службу», — сообщили в facebook Центра.
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- • Дата публикации материала: 21 февраля 2023 в 08:45;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Фельдшер Красноградского отделения экстренной медпомощи сейчас проходит военную службу".