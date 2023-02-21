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Фельдшер з Харківщини отримав від Зеленського нагороду “За врятоване життя”

Суспільство 08:45   21.02.2023
Оксана Горун
Фельдшер з Харківщини отримав від Зеленського нагороду “За врятоване життя”

Фельдшер Красноградського відділення екстреної медичної допомоги зараз проходить військову службу.

Про нагородження колеги повідомили у Центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Харківщини.

“Указом Президента України за особисту мужність та самовідданість, виявлені в захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України відзначено Державною нагородою “За врятоване життя” Ємцева Дениса Віталійовича, фельдшера Красноградського відділення ЕМД, який зараз проходить військову службу”, – повідомили у фейсбуці Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Харківщини.

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Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 21 Лютого 2023 в 08:45;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Фельдшер Красноградського відділення екстреної медичної допомоги зараз проходить військову службу".