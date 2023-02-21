Фельдшер з Харківщини отримав від Зеленського нагороду “За врятоване життя”

Фельдшер Красноградського відділення екстреної медичної допомоги зараз проходить військову службу.

Про нагородження колеги повідомили у Центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Харківщини.

“Указом Президента України за особисту мужність та самовідданість, виявлені в захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України відзначено Державною нагородою “За врятоване життя” Ємцева Дениса Віталійовича, фельдшера Красноградського відділення ЕМД, який зараз проходить військову службу”, – повідомили у фейсбуці Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Харківщини.