На Харківщині “швидка” прийняла тяжкі пологи
Лікарі швидкої допомоги допомогли з’явитися на світ дитині на Харківщині.
“26 березня 2023 під час надання медичної допомоги, при важких пологах, народилась дитинка. Професійно надали допомогу породіллі бригада 2001 ЕМД у складі: фельдшера Завалішиної Ольги, водія Федоренко Олексія . Щиро радіємо коли працівники Центру стають свідками та помічниками при такій чудовій події”, – повідомили в Центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.
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- • Дата публікації матеріалу: 27 Березня 2023 в 11:30;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Лікарі швидкої допомоги допомогли з’явитися на світ дитині на Харківщині".