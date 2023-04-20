У 55-річної харків’янки сталася клінічна смерть: врятувала “швидка”
“Швидка”, прибувши на екстрений виклик, встигла реанімувати жінку, яка вмирала.
“15 квітня при обслуговуванні екстреного виклику, до життя після клінічної смерті повернули 55 – річній Харків’янки. За успішну проведену реанімацію дякуємо бригаді 901 у складі: лікаря Ігоря Мевлюдова,
фельдшера Володимира Коробчука, водія Володимира Гейка”, – повідомили на сторінці Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф у фейсбуці.
Читайте також: На Харківщині “швидка” прийняла тяжкі пологи
Врятованій пацієнтці медики побажали якнайшвидшого одужання. Причину, через яку жінка опинилася при смерті, у “швидкій” не повідомили.
Новини за темою:
Ви читали новину: «У 55-річної харків’янки сталася клінічна смерть: врятувала “швидка”»; з категорії на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 20 Квітня 2023 в 10:34;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "“Швидка”, прибувши на екстрений виклик, встигла реанімувати жінку, яка вмирала".