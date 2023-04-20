У 55-річної харків’янки сталася клінічна смерть: врятувала “швидка”

“Швидка”, прибувши на екстрений виклик, встигла реанімувати жінку, яка вмирала.

“15 квітня при обслуговуванні екстреного виклику, до життя після клінічної смерті повернули 55 – річній Харків’янки. За успішну проведену реанімацію дякуємо бригаді 901 у складі: лікаря Ігоря Мевлюдова,

фельдшера Володимира Коробчука, водія Володимира Гейка”, – повідомили на сторінці Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф у фейсбуці.

Врятованій пацієнтці медики побажали якнайшвидшого одужання. Причину, через яку жінка опинилася при смерті, у “швидкій” не повідомили.