Реанімували і прийняли пологи. На Харківщині медики швидкої врятували 2 життя

У Харківській області бригади швидкої допомоги повернули до життя чоловіка після клінічної смерті та прийняли пологи в екстремальних умовах, повідомили КНП ХОР “Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф”.

17 грудня медиків викликали до 81-річного чоловіка, у якого по прибуттю констатували клінічну смерть внаслідок гострого інфаркту міокарда. Завдяки реанімації чоловіка повернули до життя, а потім ушпиталили.

Також у цей день у присутності бригади народився здоровий хлопчик, вагою 3300 гр, зростом 54 см. Жінку разом з новонародженим хлопчиком відвезли до Валківської ЦРЛ.