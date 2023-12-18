Реанімували і прийняли пологи. На Харківщині медики швидкої врятували 2 життя
У Харківській області бригади швидкої допомоги повернули до життя чоловіка після клінічної смерті та прийняли пологи в екстремальних умовах, повідомили КНП ХОР “Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф”.
17 грудня медиків викликали до 81-річного чоловіка, у якого по прибуттю констатували клінічну смерть внаслідок гострого інфаркту міокарда. Завдяки реанімації чоловіка повернули до життя, а потім ушпиталили.
Також у цей день у присутності бригади народився здоровий хлопчик, вагою 3300 гр, зростом 54 см. Жінку разом з новонародженим хлопчиком відвезли до Валківської ЦРЛ.
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Грудня 2023 в 16:57;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківській області бригади швидкої допомоги повернули до життя чоловіка після клінічної смерті та прийняли пологи в екстремальних умовах, повідомили КНП ХОР “Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф”.".