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Розстріляну «швидку» з Харкова поставили у центрі Лондона (фото)

Суспільство 15:43   22.02.2024
Вікторія Яковенко
Розстріляну «швидку» з Харкова поставили у центрі Лондона (фото) Фото: Jordan Pettitt/PA Wire, Carl Court, Ukraine Solidarity Project

Українські фронтові медики привезли автівку швидкої допомоги з Харкова до Великої Британії, щоб показати свідчення терористичних атак РФ, повідомили у Міністерстві охорони здоров’я України.

«Розстріляна швидка у центрі Лондона. З початку повномасштабного вторгнення ворог пошкодив, знищив чи захопив 486 авто швидкої допомоги», – йдеться у повідомленні.

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Фото: Jordan Pettitt/PA Wire, Carl Court, Ukraine Solidarity Project

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 22 Лютого 2024 в 15:43;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Українські фронтові медики привезли автівку швидкої допомоги з Харкова до Великої Британії, щоб показати свідчення терористичних атак РФ, повідомили у Міністерстві охорони здоров’я України.".