Розстріляну «швидку» з Харкова поставили у центрі Лондона (фото)

Українські фронтові медики привезли автівку швидкої допомоги з Харкова до Великої Британії, щоб показати свідчення терористичних атак РФ, повідомили у Міністерстві охорони здоров’я України.

«Розстріляна швидка у центрі Лондона. З початку повномасштабного вторгнення ворог пошкодив, знищив чи захопив 486 авто швидкої допомоги», – йдеться у повідомленні.