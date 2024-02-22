Розстріляну «швидку» з Харкова поставили у центрі Лондона (фото)
Фото: Jordan Pettitt/PA Wire, Carl Court, Ukraine Solidarity Project
Українські фронтові медики привезли автівку швидкої допомоги з Харкова до Великої Британії, щоб показати свідчення терористичних атак РФ, повідомили у Міністерстві охорони здоров’я України.
«Розстріляна швидка у центрі Лондона. З початку повномасштабного вторгнення ворог пошкодив, знищив чи захопив 486 авто швидкої допомоги», – йдеться у повідомленні.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: Великобритания, Лондон, расстрелянная, скорая, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Лютого 2024 в 15:43;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Українські фронтові медики привезли автівку швидкої допомоги з Харкова до Великої Британії, щоб показати свідчення терористичних атак РФ, повідомили у Міністерстві охорони здоров’я України.".