Россияне обстреляли Ковшаровку в Харьковской области, пострадала женщина

Сегодня около 9:00 россияне обстреляли поселок Кившаровка Купянского района, сообщила Харьковская областная прокуратура.

«Пострадала 62-летняя женщина, у нее острая реакция на стресс. Повреждены жилые дома и школа. Предварительно обстрелы вели из артиллерии и РСЗО», — отметили в прокуратуре.

Также сегодня утром россияне нанесли авиаудар КАБ-250 по поселку Золочев Богодуховского района: поврежден один жилой дом. Без пострадавших.