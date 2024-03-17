Россияне обстреляли Ковшаровку в Харьковской области, пострадала женщина
Сегодня около 9:00 россияне обстреляли поселок Кившаровка Купянского района, сообщила Харьковская областная прокуратура.
«Пострадала 62-летняя женщина, у нее острая реакция на стресс. Повреждены жилые дома и школа. Предварительно обстрелы вели из артиллерии и РСЗО», — отметили в прокуратуре.
Также сегодня утром россияне нанесли авиаудар КАБ-250 по поселку Золочев Богодуховского района: поврежден один жилой дом. Без пострадавших.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: жінка, женщина, Ковшаровка, обстрел, пострадала, россияне, Харьковская областная прокуратура, Харьковская область;
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- • Дата публикации материала: 17 марта 2024 в 14:59;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сегодня около 9:00 россияне обстреляли поселок Кившаровка Купянского района, сообщила Харьковская областная прокуратура.".