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Россияне обстреляли Ковшаровку в Харьковской области, пострадала женщина

Происшествия 14:59   17.03.2024
Оксана Якушко

Сегодня около 9:00 россияне обстреляли поселок Кившаровка Купянского района, сообщила Харьковская областная прокуратура.

«Пострадала 62-летняя женщина, у нее острая реакция на стресс. Повреждены жилые дома и школа. Предварительно обстрелы вели из артиллерии и РСЗО», — отметили в прокуратуре.

Также сегодня утром россияне нанесли авиаудар КАБ-250 по поселку Золочев Богодуховского района: поврежден один жилой дом. Без пострадавших.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 17 марта 2024 в 14:59;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сегодня около 9:00 россияне обстреляли поселок Кившаровка Купянского района, сообщила Харьковская областная прокуратура.".