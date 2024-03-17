Ранен пожилой мужчина – РФ ударила КАБом по Волчанску на Харьковщине (фото)
17 марта около 15:30 россияне ударили по городу Волчанск Чугуевского района управляемыми авиабомбами, сообщили в Нацполиции.
«В результате прилета произошло возгорание частного дома. Пострадал 73-летний мужчина», – рассказали полицейские.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: авиабомба, авиаудар, КАБ, Нацполиция, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 17 марта 2024 в 18:18;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "17 марта около 15:30 россияне ударили по городу Волчанск Чугуевского района управляемыми авиабомбами, сообщили в Нацполиции.".