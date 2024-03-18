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На Харьковщине прогремели взрывы: Мельник подтвердил запуски ракет

Происшествия 23:09   18.03.2024
Елена Нагорная
На Харьковщине прогремели взрывы: Мельник подтвердил запуски ракет Фото: Вадим Беликов

Около 23 часов 18 марта в Харьковской области гремели взрывы. 

В 22:56 начальник Харьковского военного гарнизона, бригадный генерал юстиции Сергей Мельник призвал жителей области быть в укрытиях, а спустя минуту сообщил о вылетах вражеских ракет.

Взрывы слышали в Чугуевском районе области.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 18 марта 2024 в 23:09;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 23 часов 18 марта в Харьковской области гремели взрывы".