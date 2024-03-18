На Харьковщине прогремели взрывы: Мельник подтвердил запуски ракет

Около 23 часов 18 марта в Харьковской области гремели взрывы.

В 22:56 начальник Харьковского военного гарнизона, бригадный генерал юстиции Сергей Мельник призвал жителей области быть в укрытиях, а спустя минуту сообщил о вылетах вражеских ракет.

Взрывы слышали в Чугуевском районе области.