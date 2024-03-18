На Харьковщине прогремели взрывы: Мельник подтвердил запуски ракет
Фото: Вадим Беликов
Около 23 часов 18 марта в Харьковской области гремели взрывы.
В 22:56 начальник Харьковского военного гарнизона, бригадный генерал юстиции Сергей Мельник призвал жителей области быть в укрытиях, а спустя минуту сообщил о вылетах вражеских ракет.
Взрывы слышали в Чугуевском районе области.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: взрывы, Мельник, ракети, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 18 марта 2024 в 23:09;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 23 часов 18 марта в Харьковской области гремели взрывы".