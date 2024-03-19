Синегубов — об обстрелах Харьковщины: били С-300 и из РСЗО

Начальник ХОВА Олег Синегубов утром 19 марта проинформировал: под обстрелами за сутки было около 20 населенных пунктов Харьковской области.

«В 23:20 под ракетным обстрелом из С-300 был пгт Малиновка Чугуевского района. Попадание на территорию предприятия. Повреждены ворота, окна и двери здания. Пострадавших нет. В 21:20 произошел вражеский обстрел с. Новоосиново Купянского района с РСЗО. В результате которого повреждено частное домовладение. Обошлось без пострадавших. В 20:20 в г. Волчанск в результате обстрела из РСЗО поврежден частный дом. Пострадавших нет», — перечислил Синегубов последствия вечерних обстрелов.

В течение дня 18 марта россияне еще раз били по село Новоосиново Купянского района из РСЗО, повредив храм, здание котельной, дом культуры и частные дома. Ранение получил 62-летний мужчина. Днем под обстрелом было село Лукьянцы — там разрушен частный дом. Обошлось без пострадавших.