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Синегубов — об обстрелах Харьковщины: били С-300 и из РСЗО

Происшествия 08:21   19.03.2024
Оксана Горун
Синегубов — об обстрелах Харьковщины: били С-300 и из РСЗО Фото: ХОВА

Начальник ХОВА Олег Синегубов утром 19 марта проинформировал: под обстрелами за сутки было около 20 населенных пунктов Харьковской области.

«В 23:20 под ракетным обстрелом из С-300 был пгт Малиновка Чугуевского района. Попадание на территорию предприятия. Повреждены ворота, окна и двери здания. Пострадавших нет. В 21:20 произошел вражеский обстрел с. Новоосиново Купянского района с РСЗО. В результате которого повреждено частное домовладение. Обошлось без пострадавших. В 20:20 в г. Волчанск в результате обстрела из РСЗО поврежден частный дом. Пострадавших нет», — перечислил Синегубов последствия вечерних обстрелов.

В течение дня 18 марта россияне еще раз били по село Новоосиново Купянского района из РСЗО, повредив храм, здание котельной, дом культуры и частные дома. Ранение получил 62-летний мужчина. Днем под обстрелом было село Лукьянцы — там разрушен частный дом. Обошлось без пострадавших.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 19 марта 2024 в 08:21;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов утром 19 марта проинформировал: под обстрелами за сутки было около 20 населенных пунктов Харьковской области".