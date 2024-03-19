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Синєгубов – про обстріли Харківщини: били С-300 та з РСЗВ

Події 08:21   19.03.2024
Оксана Горун
Синєгубов – про обстріли Харківщини: били С-300 та з РСЗВ

Начальник ХОВА Олег Синєгубов зранку 19 березня поінформував: під обстрілами за добу було близько 20 населених пунктів Харківської області.

“О 23:20 під ракетним обстрілом з С-300 було смт Малинівка Чугуївського району. Влучання на територію підприємства. Пошкоджені ворота, вікна та двері будівлі. Постраждалі відсутні. О 21:20 відбувся ворожий обстріл с. Новоосинове Куп’янського району з РСЗВ. Внаслідок якого пошкоджено приватне домоволодіння. Обійшлося без постраждалих. О 20:20 у м. Вовчанськ внаслідок обстрілу з РСЗВ пошкоджено приватний будинок. Постраждалих немає”, – перерахував Синєгубов наслідки вечірніх обстрілів Харківщини.

Протягом дня 18 березня росіяни ще раз били по селу Новоосинове Куп’янського району з РСЗВ, пошкодивши храм, будівлю котельні, будинок культури та приватні будинки. Поранення отримав 62-річний чоловік. Вдень під обстрілом було село Лук’янці – там зруйновано приватно будинок. Обійшлося без постраждалих.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 19 Березня 2024 в 08:21;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов зранку 19 березня поінформував: під обстрілами за добу було близько 20 населених пунктів Харківської області".