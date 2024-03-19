Синєгубов – про обстріли Харківщини: били С-300 та з РСЗВ
Начальник ХОВА Олег Синєгубов зранку 19 березня поінформував: під обстрілами за добу було близько 20 населених пунктів Харківської області.
“О 23:20 під ракетним обстрілом з С-300 було смт Малинівка Чугуївського району. Влучання на територію підприємства. Пошкоджені ворота, вікна та двері будівлі. Постраждалі відсутні. О 21:20 відбувся ворожий обстріл с. Новоосинове Куп’янського району з РСЗВ. Внаслідок якого пошкоджено приватне домоволодіння. Обійшлося без постраждалих. О 20:20 у м. Вовчанськ внаслідок обстрілу з РСЗВ пошкоджено приватний будинок. Постраждалих немає”, – перерахував Синєгубов наслідки вечірніх обстрілів Харківщини.
Протягом дня 18 березня росіяни ще раз били по селу Новоосинове Куп’янського району з РСЗВ, пошкодивши храм, будівлю котельні, будинок культури та приватні будинки. Поранення отримав 62-річний чоловік. Вдень під обстрілом було село Лук’янці – там зруйновано приватно будинок. Обійшлося без постраждалих.
Читайте також: Удар по храму на Харківщині: горіла котельня та дровник (фото)
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: новини Харкова, обстріли, рсзо, С-300, сінєгубов;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Синєгубов – про обстріли Харківщини: били С-300 та з РСЗВ»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 19 Березня 2024 в 08:21;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов зранку 19 березня поінформував: під обстрілами за добу було близько 20 населених пунктів Харківської області".