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Удар по храму на Харківщині: горіла котельня і дровник (фото)

Суспільство 13:21   18.03.2024
Вікторія Яковенко
Удар по храму на Харківщині: горіла котельня і дровник (фото) Фото: ДСНС України

Вранці 18 березня армія РФ вдарила по православному храму в селі Новоосинове на Куп’янщині. Ворожий снаряд потрапив у котельню, яка знаходилась поруч з будівлею, повідомили у ДСНС України.

«Внаслідок вибуху котельня загорілась. Також зайнявся і дровник. Загальна площа пожежі становила 60 кв.м. Рятувальники ДСНС зробили все можливе, щоб вогонь не перекинувся на церкву. Вибухами також пошкоджено будівлю сільської ради та 2 приватні оселі, 1 особа отримала поранення», – розповіли рятувальники.

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Фото: ДСНС України

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 18 Березня 2024 в 13:21;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вранці 18 березня армія РФ вдарила по православному храму в селі Новоосинове на Куп’янщині. Ворожий снаряд потрапив у котельню, яка знаходилась поруч з будівлею, повідомили у ДСНС України.".