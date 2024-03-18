Удар по храму на Харківщині: горіла котельня і дровник (фото)

Вранці 18 березня армія РФ вдарила по православному храму в селі Новоосинове на Куп’янщині. Ворожий снаряд потрапив у котельню, яка знаходилась поруч з будівлею, повідомили у ДСНС України.

«Внаслідок вибуху котельня загорілась. Також зайнявся і дровник. Загальна площа пожежі становила 60 кв.м. Рятувальники ДСНС зробили все можливе, щоб вогонь не перекинувся на церкву. Вибухами також пошкоджено будівлю сільської ради та 2 приватні оселі, 1 особа отримала поранення», – розповіли рятувальники.