На Харківщині обстріляли храм, є поранений (фото)

Вранці 18 березня росіяни вдарили по селу Новоосинове Куп’янського району. Пошкоджені приватні будинки та храм.

“18 березня близько 07:10 росіяни обстріляли село Новоосинове Куп’янського району. Пошкоджені приватні будинки та храм. Поранення отримав чоловік 1961 року народження. Його доставили до лікарні”, – повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

У будівлі храму вилетіли вікна, пошкоджено фасад, є руйнування на прилеглій території.

На місці працюють слідчі, криміналісти та вибухотехніки. Уже відкрили кримінальні провадження за порушення законів та звичаїв війни.