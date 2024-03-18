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На Харківщині обстріляли храм, є поранений (фото)

Події 10:40   18.03.2024
Оксана Горун
На Харківщині обстріляли храм, є поранений (фото)

Вранці 18 березня росіяни вдарили по селу Новоосинове Куп’янського району. Пошкоджені приватні будинки та храм.

“18 березня близько 07:10 росіяни обстріляли село Новоосинове Куп’янського району. Пошкоджені приватні будинки та храм. Поранення отримав чоловік 1961 року народження. Його доставили до лікарні”, – повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

обстріляли храм на Харківщині

У будівлі храму вилетіли вікна, пошкоджено фасад, є руйнування на прилеглій території.

На місці працюють слідчі, криміналісти та вибухотехніки. Уже відкрили кримінальні провадження за порушення законів та звичаїв війни.

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обстріляли храм на Харківщині 3

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 18 Березня 2024 в 10:40;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вранці 18 березня росіяни вдарили по селу Новоосинове Куп’янського району. Пошкоджені приватні будинки та храм".